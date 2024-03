Latte Maremma, Granarolo rileva ramo della storica azienda

Grosseto – Maremma 1961 S.r.l. società di Granarolo S.p.A. ha oggi firmato il contratto di affitto del ramo d’azienda relativo alla produzione e commercializzazione di latte del Consorzio Produttori Latte Maremma, storica cooperativa toscana con forte presenza commerciale sul territorio.

L’attività relativa alla raccolta e conferimento di latte resterà di competenza del Consorzio Produttori Latte Maremma soc.agr.coop. che si occuperà di fornire il latte a Maremma 1961 e che assicurerà, sempre a marchio Latte Maremma, la medesima territorialità e qualità dei prodotti.

Lo stabilimento in provincia di Grosseto si affianca in regione allo stabilimento Granarolo di pecorino toscano DOP a brand Pinzani.

L’obiettivo è quello di sviluppare il settore lattiero caseario in Toscana tutelando al meglio le 26 aziende socie della cooperativa che producono 16.000 tonnellate di latte/anno assicurando la tutela occupazionale e la massima operatività dello stabilimento grossetano.

“Siamo felici di dare continuità a una storia che dura da oltre 60 anni, certi che il brand, che gode di ottima reputazione, saprà ulteriormente affermarsi sul territorio di riferimento”, hanno commentato congiuntamente Gianpiero Calzolari, Presidente di Granarolo S.p.A. e Fabrizio Tistarelli, Presidente di Latte Maremma.