EdicolAcustica Meltin’Pub: la musica di Dirlinger protagonista della terza puntata

Grosseto. L’estate è appena finita, ma non per EdicolAcustica Meltin’Pub, il nuovo programma, interamente prodotto a Grosseto dalle associazioni EdicolAcustica Aps e Stop e Dintorni, che dedica a questa stagione dell’anno la sua terza puntata, in onda sabato 12 ottobre alle 21.30 sull’emittente dell’Emilia Romagna Icaro Tv e in live streaming sul sito www.icaroplay.it e sull’app Icaro Play, che può essere scaricata gratuitamente sul proprio smartphone.

Ogni puntata fa conoscere in tutta Italia il talento di un artista inedito: dopo Milena Mingotti e Charlotte Cardinale, è il momento del cantautore indie-folk Andrea Sandroni alias Dirlinger, che si definisce “un menestrello marchignolo (espressione che indica il territorio di confine tra Marche e Romagna), che con la sua chitarra racconta di amore, storie, religione e tanti altri fatti che riguardano tutti”.

La puntata

Ospiti della terza puntata il cantautore Daniele Sarno, colonna portante fin dal 2014 del progetto EdicolAcustica di cui cura anche la grafica (suo il logo della trasmissione), e il fotografo Nunzio Garanti, che con il suo progetto Backstage Arte ha seguito il dietro le quinte delle registrazioni delle puntate allo Skye Pub di Grosseto e ritratto tutti i protagonisti, dagli ospiti ai tecnici. I contributi video sono di Federico Pieri, autore e curatore di libri musicali, e del giornalista e critico musicale Roberto Croci.

La conduzione è affidata a Alberto Guazzi con il supporto prezioso di Cristiano Bocchi, Daniele Sgherri e Marco D’Alò (in collegamento da Milano). Tutte le canzoni sono eseguite dal vivo dalla band residente The Mindcats. Direttrice di produzione Marcella Barbini; regia di Federico Cosci.

La serie EdicolAcustica Meltin’Pub è prodotta dalle associazioni Stop e Dintorni e EdicolAcustica Aps grazie al contributo fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e alla collaborazione di Banca Tema che hanno sostenuto le spese vive di produzione.

Informazioni sulla pagina Facebook EdicolAcustica.