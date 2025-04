Centri agricoli della riforma: nuovi interventi di manutenzione e messa in sicurezza

Capalbio (Grosseto). Al via i nuovi interventi di manutenzione e messa in sicurezza nell’area dei Centri agricoli della riforma. Le operazioni riguarderanno la sistemazione idraulica e il rifacimento dell’asfalto della strada dei Centri L ed M.

“Continuano – dichiara il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini – gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle strade del territorio. Come amministrazione miriamo a un rinnovamento ampio delle vie di nostra competenza, sia urbane che extraurbane. In quest’ottica abbiamo promosso gli interventi anche nei Centri agricoli della riforma, area in cui vivono e lavorano molti cittadini e che necessitava di un rinnovamento”.

Sarà poi sistemata la breccia nella strada di Poggio Tristo e svolte le operazioni di manutenzione nei piazzali di tutti i Centri agricoli della riforma.

“Dopo i recenti lavori a Torba e alla Muratella – commenta l’assessore ai lavori pubblici Marzia Stefani -, interveniamo in un’altra area del territorio capalbiese. Come amministrazione siamo consapevoli che dobbiamo ancora lavorare molto per riqualificare e manutenere le nostre strade, ma ogni volta che riconsegniamo alla comunità una via messa a nuovo è un momento di grande soddisfazione”.