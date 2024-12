Avviso Pubblico: l’assessore Massimo Borghi entra nel direttivo nazionale dell’associazione

Gavorrano (Grosseto). Il 22 novembre scorso, a Torino, si è svolta l’assemblea nazionale dell’associazione “Avviso Pubblico – Comuni e Regioni contro le mafie e la corruzione”.

Nell’occasione, l’assessore alla legalità del Comune di Gavorrano, Massimo Borghi – già coordinatore regionale per la Toscana di Avviso Pubblico – è stato nominato nel direttivo nazionale dell’associazione.

Fanno parte di Avviso Pubblico circa 600 enti, tra i quali la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto, 6 Comuni della provincia di Grosseto, tra i qual proprio il Comune di Gavorrano.

“L’impegno dell’associazione per i prossimi anni – spiega l’assessore Borghi – è incrementare gli enti associati e continuare il lavoro sui territori, aumentando in tutta Italia le occasioni di incontro, di formazione, di scambi di esperienze affinché cresca sempre più la consapevolezza tra i cittadini e si rinforzi la cultura dell’antimafia sociale come barriera contro le infiltrazioni sui territori”