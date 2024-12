Bilancio, il presidente di PuntaAla.it: “Residenti della frazione trattati con superficialità”

Punta Ala (Grosseto). “Le osservazioni mosse dalle opposizioni riflettono in modo puntuale il sentimento condiviso dalla comunità di Punta Ala. Continuare a promuovere esclusivamente il lavoro svolto sulla ciclovia, senza presentare nuovi progetti concreti in fase di pianificazione o attuazione, rischia di trasmettere un messaggio di immobilismo amministrativo”.

Il fondatore del blog PuntaAla.It, Giovanni Arborio, interviene sul suo profilo Facebook in merito al nuovo bilancio dell’amministrazione Nappi.

“Tale approccio appare come un: ‘Ora che (dopo averne parlato per 30 anni) la ciclovia ve l’abbiamo fatta, per i prossimi vent’anni siamo a posto’ È doveroso sottolineare che la cittadinanza di Punta Ala non può essere trattata con superficialità – continua Arborio -. La mancanza di progettualità e l’assenza di una visione strategica per il futuro non fanno altro che alimentare un sentimento di sfiducia verso l’amministrazione locale. Tale atteggiamento, purtroppo, sembra in continuità con le criticità gestionali che hanno caratterizzato gli ultimi vent’anni e che sono state percepite dalla collettività come segnali di stagnazione e mancata innovazione”.

“Rimane auspicabile che tali percezioni vengano smentite dai fatti attraverso un ‘plot twist’ amministrativo: un cambio di paradigma che porti a una pianificazione trasparente, al lancio di iniziative concrete e a una partecipazione attiva della comunità nei processi decisionali – termina Arborio -. Al momento, tuttavia, le azioni intraprese appaiono limitate a semplici annunci e attività di rappresentanza, spesso tradotte in set fotografici”.