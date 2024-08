Dilettando con Avis fa tappa nella frazione: si sfidano dieci concorrenti

Scarlino (Grosseto). Venerdì 16 agosto, a partire dalle 21, piazza Dani, al Puntone, ospita la sesta puntata dell’edizione 2024 di Dilettando con Avis, la trasmissione di Toscana TV e Siena Tv condotta da Carlo Sestini, la cui finalità è quella di consentire ad artisti dilettanti di potersi esibire su un palco e davanti alle telecamere.

Avis Gavorrano-Scarlino e l’amministrazione comunale del sindaco Francesca Travison hanno infatti organizzato questa serata, capace di regalare tanti momenti di spettacolo, di divertimento e di emozione, che riesce a trasmettere in maniera così diretta.

“Si tratta della penultima tappa, prima della fase finale – è il commento di Carlo Sestini -, perciò assume un valore particolare. Sarà una serata divertente e variegata con un’ospite d’eccezione come la bravissima cantante Britney Bricherasio, per anni concorrente e finalista di Dilettando e oggi apprezzata professionista. Ringrazio l’Avis di Gavorrano-Scarlino per aver deciso di portare anche per quest’anno Dilettando sul territorio scarlinese e l’amministrazione per avere accolto l’invito con entusiasmo”.

Anche il sindaco Travison ha sottolineato come “questa trasmissione sia diventata un punto fisso degli eventi della ricca estate scarlinese, perché viaggia sul doppio binario del divertimento e della solidarietà. Consapevoli poi che sia giusto distribuire su tutto il territorio comunale gli eventi, abbiamo deciso di portarlo al Puntone, nella nostra località di mare per eccellenza, che lo ospita per la prima volta”.

“Come accade da alcuni anni – è il commento di Alessandro Ciacci, presidente di Avis Gavorrano e Scarlino –, nel corso della puntata sarà dedicato un ampio spazio alla nostra sezione, per promuovere la donazione del sangue e del plasma in un ambito dove lo spettacolo la fa da padrone”.

Saranno cinque le esibizioni di canto e musica, due di poesia, una di ginnastica artistica e due di ballo.

Ricordiamo che la puntata scarlinese sarà trasmessa da Toscana Tv martedì 20 agosto alle 21.30 e mercoledì 21 agosto dopo la mezzanotte, mentre Siena Tv l’ha programmata per sabato 24 agosto alle 21 e domenica 25 agosto alle 14. Dilettando con Avis da Scarlino andrà in onda anche sull’emittente campana Tva Campania, su quella marchigiana, Tele Marche, e sulle webtv, Teatro TV, Erre Tv, e Napoli International.