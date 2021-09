Una nuova zona pedonale sperimentale nel centro storico: ecco le vie interessate

La Giunta comunale di Grosseto ha deliberato di istituire, in via sperimentale, l’allargamento delle aree pedonali urbane nel centro storico della città.

L’amministrazione comunale da tempo promuove azioni dedicate alla salvaguardia dei pedoni e della mobilità dolce, iniziata con l’istituzione della Ztl all’interno delle mura medicee; con l’emergenza covid inoltre, l’uso della bicicletta e di altre modalità di mobilità sostenibile è notevolmente aumentato.

Nei mesi scorsi è stato anche approvato il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) della città di Grosseto che, al suo interno, prevede numerose azioni riguardanti il centro storico, in particolare l’allargamento della zona pedonale attorno a Corso Carducci.

Saranno quindi inserite nella sperimentazione le seguenti vie: via Varese, via del Pantaneto, via degli Aldobrandeschi, via Galileo Galilei, già inserite nella Ztl del centro storico e che risultano di sezione limitata con difficile accesso per i veicoli.