Zigzag Music: The Scoop Jazz Band in concerto in piazza Magenta

Sarà la splendida cornice di piazza Magenta ad ospitare venerdì 31 agosto, alle 21.30, il secondo appuntamento di Zigzag Music, il nuovo progetto dell’agenzia di comunicazione Zigzag di Andrea Zagami per proporre musica di qualità a Capalbio.

Zigzag Music è un nuovo progetto che proporrà idee, performance, esplorazioni, laboratori che ha vissuto e vivrà altri appuntamenti nel corso dell’estate 2018, utilizzando ogni volta location diverse, inusuali e sorprendenti, coinvolgendo le migliori eccellenze del territorio capalbiese.

Il primo appuntamento di Zigzag Music si è tenuto lo scorso 29 giugno a mezzanotte in una notte di luna piena sulla sabbia dell’Ultima Spiaggia, dove si è esibita Elena Somarè, che ha incantato il pubblico con il suo fischio “magico”.

Il concerto

Venerdì 31, alle 21.30, sarà la volta di piazza Magenta, che sarà teatro del concerto della “The Scoop Jazz Band“, la prima orchestra di musicisti giornalisti, che si esibirà con questa formazione: Dino Pesole alla chitarra, Antonio Troise alle tastiere, Stefano Sofi alle percussioni, Guido Cascone alla batteria, Sebastiano Forti al sax, Stefano Abitante tromba e voce, Donatella Càmbuli voce, Massimo Leoni voce, Antonello Mango al basso e Romano Petruzzi al sax.

Questo secondo appuntamento in piazza Magenta chiude idealmente la stagione estiva di Capalbio Libri che torna al suo amore per la musica ed è dedicato ad incontrare “musicisti per passione” come nel caso di The Scoop Jazz Band.

La serata, che sarà presentata dall’attrice Irene Grazioli Fabiani, è organizzata da Zigzag in collaborazione con il Comune di Capalbio, l’Hotel Valle del Buttero e la residenza di campagna La Capalbiola, e con il contributo della società di consulenza strategica per la comunicazione Comin & Partners.

I prossimi appuntamenti

Per il 2018 è in programma un terzo appuntamento: “Conversazioni sul jazz” con Stefano Zenni, che insegna Storia del Jazz e Analisi delle forme del jazz nei Conservatori di Bologna e Firenze. Un vero e proprio esperimento che avrà luogo il 29 settembre, il 6 ottobre, il 13 ottobre dalle 18.30 alle 21.00, tre appuntamenti in tre sabati consecutivi per chi ama o vuole conoscere meglio il jazz.

Gli incontri saranno a numero chiuso (massimo 25 partecipanti per ogni conversazione), saranno solo su prenotazione e si svolgeranno presso la residenza di campagna La Capalbiola di Capalbio. Sarà possibile prenotare la partecipazione ad una sola o a più conversazioni.

Le Conversazioni sul jazz sono organizzate da Zigzag in collaborazione con la residenza di campagna La Capalbiola e con La Vigna sul mare, una delle aziende vinicole più dinamiche di Capalbio che farà degustare ai partecipanti i migliori prodotti della cantina.

The Scoop Jazz Band

Un gruppo di giornalisti e musicisti uniti dalla passione del jazz e del blues, che propone un repertorio misto di successi del repertorio standard jazz e classici blues e swing con reinterpretazioni originali sia sul versante ritmico che su quello melodico .

The Scoop Jazz Band nasce nel 2010 per iniziativa di Dino Pesole alla chitarra, editorialista del Sole 24 Ore, Antonio Troise alle tastiere, editorialista di QN, Romano Petruzzi al sax, consulente del lavoro, e Stefano Sofi già giornalista del Messaggero. Al gruppo originario si uniscono le voci di Donatella Cambuli e Massimo Leoni, giornalista di SkyTg24. La sezione ritmica si potenzia con l’ingresso di Antonello Mango al basso e Guido Cascone alla batteria. Infine entrano nella band il sassofonista Sebastiano Forti e alla tromba Stefano Abitante.

I numerosi concerti che hanno visto protagonista in questi anni la Scoop Jazz Band in storici locali come il Teatro Arciliuto a Roma, a Villa Piccolomini, al Lian Club, all’Apartment Bar, al Rest Art Rome, presso le sedi di rappresentanza della Commissione europea e del Parlamento europeo, e in occasione di importanti eventi istituzionali, convegni italiani e internazionali, sono stati seguiti con crescente attenzione e partecipazione da parte del pubblico.

In particolare la band si è esibita allo Spazio Europa di via IV Novembre a Roma in più occasioni (tra questi gli eventi organizzati dalla Rappresentanza per la festa del Natale 2013 e 2014, per la Festa dell’Europa che ha visto esibirsi la band in piazza Testaccio e in piazza del Popolo).

Numerose le performance della Scoop Jazz Band in iniziative culturali a Roma, nel Lazio, in Emilia Romagna e anche a Napoli – nell’ottobre del 2014 – in occasione dell’assemblea annuale delle piccole e medie imprese organizzata dalla Commissione dell’Unione europea. Poi i concerti all’Istituto italiano di Cultura a Istanbul e presso il Palazzo di Venezia di Istanbul. A seguire, le serate al Cotton Club, al Circolo Montecitorio e al Foyer del Teatro San Carlo di Napoli, nonché la partecipazione alla giornata organizzata dal Movimento europeo e dalla stessa rappresentanza a Roma, all’aula magna della Sapienza il 24 marzo 2017 in occasione delle celebrazioni dei sessanta anni dalla firma dei Trattati di Roma. Ed ancora il concerto organizzato dalla Camera dei Deputati il 19 giugno 2017 nella cornice del restaurato Chiostro di Vicolo Valdina, la serata organizzata il 21 giugno 2017 al complesso museale Montemartini, in occasione della Festa europea della Musica e infine le serate a Villa Ada e al Festival Jazz di Villa Celimontana.

Nel 2018 si segnalano i concerti all’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini di Frascati, al Gran Hotel Gianicolo e al Festival dell’Economia di Trento. Infine le serate al Circolo Antico Tiro al Volo, al Circolo Golf Olgiata e a Todi.

La band ha un profilo Facebook e un sito web: www.scoopjazzband.eu.