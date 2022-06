ZeroCode: al via le prenotazioni online per gli esami del sangue anche in Maremma

Niente più stress con code nelle sale di attesa o lunghe telefonate per fare gli esami del sangue.

Da oggi anche in provincia di Grosseto sarà possibile la prenotazione online per i prelievi grazie a ZeroCode, il servizio regionale di sanità digitale per effettuare gli esami ematici.

Prenotare è semplice e intuitivo ed è possibile farlo in pochi click andando sul portale https://zerocode.sanita.toscana.it/ oppure utilizzando la app Toscana Salute, in totale autonomia e a qualsiasi ora del giorno e della notte, festivi compresi.

Prima di accedere è necessario avere a disposizione la ricetta dematerializzata (ricetta bianca), e non quella rossa, il codice fiscale e il numero di cellulare. A quel punto si seleziona la provincia e il Comune; il presidio o il distretto preferito; si inserisce il codice fiscale e il numero di ricetta elettronica; si sceglie la data e l’ora in cui si vuole effettuare il prelievo del sangue. Completata la prenotazione si riceve un sms di conferma.

Questa nuova modalità è stata attivata per il centro prelievi dell’ospedale Misericordia, il centro prelievi di Barbanella e quello di via Don Minzoni a Grosseto, il centro prelievi dell’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello. Le prime prenotazioni saranno attive da lunedì 13 giugno. Entro luglio il servizio sarà esteso anche a Follonica e Massa Marittima.

Contemporaneamente all’attivazione della prenotazione online, sarà sospesa quella via e-mail. Per gli esami del sangue delle donne in gravidanza il numero di ricetta è disponibile sul percorso nascita “hAPPyMamma” raggiungibile sempre con app Toscana Salute o dal sito web https://happymamma.sanita.toscana.it/.

Le persone che invece sono sprovviste di smartphone o computer possono telefonare al numero verde gratuito 800.500483 del Centro unico di prenotazione (Cup) dell’Azienda sanitaria della provincia di Grosseto, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, ed effettuare la prenotazione tramite l’operatore.