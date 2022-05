“Regulus”: il superyacht con terrazza sul mare attracca all’Argentario

Si, dopo la nuovissima nave da crociera, da qualche giorno è arrivato davanti a Porto Santo Stefano uno dei primi superyacht della stagione 2022, “Regulus“, così si chiama, di 39 metri circa di lunghezza, con una larghezza di 8 metri e un pescaggio di 2,62 metri, costruito da Sunseeker, nel Regno Unito, nel cantiere di Poole nel Dorset, su progetto di Don Shead, consegnato nel 2010 come modello Predator 130 e sostanzialmente aggiornato nel 2012.

Artemare Club racconta che è stato progettato per ospitare comodamente fino a 12 ospiti in 5 suite e ha una piacevole terrazza sul mare che si abbatte fuori dello scafo, è in grado di trasportare a bordo fino a 8 membri dell’equipaggio per garantire crociere rilassate di uno yacht di lusso. “Regulus” è costruito in vetroresina con ponti in teak, è alimentato da due motori diesel Mtu (12V 4000 M93L) da 3.460 CV, naviga comodamente a 20 nodi, raggiunge una velocità massima di 26 nodi con un’autonomia fino a 1.000 miglia nautiche con i suoi serbatoi di carburante da 27.800 litri. È stato realizzato secondo le regole della società di classificazione Rina – Registro italiano navale ed è conforme Mca.

“Welcome” nel mare dell’Argentario da parte di Artemare Club, che lo ha documentato per il suo archivio dei grandi yacht, tenuto nella sede dell’associazione a Porto Santo Stefano.