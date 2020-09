Porto Santo Stefano sosta per il battesimo del mare del superyacht Rebeca

E’ arrivato a Porto Santo Stefano un altro gioiello dei Cantieri italiani Benetti, il superyacht Rebeca di 40 metri consegnato da poco all’armatore e campione del mondo per ben quattro volte di motonautica offshore powerboat racing Tim Ciasulli.

Artemare Club anticipa che questa modernissima nave da diporto di costruzione nazionale sarà esposta nei prossimi giorni al 60° Salone nautico di Genova, è stata progettata dallo studio britannico Rwd in collaborazione con Benetti, ha una larghezza di 8,5 metri, un pescaggio di 2,14 metri ed è di 385 tonnellate. Identici materiali e colori sono utilizzati sia per gli interni che per gli esterni, dando un senso di apparente informalità a quello che in realtà è un superyacht estremamente elegante e sofisticato. Le sue caratteristiche principali prevedono ampi spazi, soffitti alti e ampie superfici vetrate e a poppa si aprono due piattaforme per estendere il beach club, che contiene una piscina.

Su questo yacht veramente “brand new” il mare vien vissuto in maniera dinamica e rilassante con la piscina per l’idroterapia e il facile accesso all’acqua, che offrono agli ospiti uno speciale stile di vita marinara a bordo.

Foto: Artemare Club