“Liberta”: il maxi yacht di lusso approda nel mare dell’Argentario

E’ arrivato davanti a Porto Ercole l’affascinate maxy yacht a motore custom expedition di quasi 42 metri, con un nome che fa sognare, “Liberta”.

Precedentemente era chiamato Rusalina Exp; costruito da Newcastle negli Stati Uniti presso il cantiere navale di Palm Coast in Florida, naviga dal 2006 e l’ultimo “refitted” lo ha avuto nel 2014.

Il bellissimo design esterno e interno è di Luiz de Basto Designs e la configurazione interna è stata progettata per ospitare comodamente fino a 10 ospiti in 5 cabine, di cui una master suite, e alloggia fino a 5 membri dell’equipaggio per garantire un’esperienza rilassata su uno yacht di lusso.

Liberta presenta uno scafo dislocante in acciaio e sovrastruttura in alluminio, con ponti in teak, alimentato da 2 motori diesel Caterpillar e azionato da eliche bivite; è in grado di raggiungere una velocità massima di 14 nodi e naviga comodamente a 11 nodi con un’autonomia di oltre 5 miglia nautiche a 10 nodi.

Artemare Club che ha documentato “Liberta” per il suo archivio storico dei “150 anni di yachting all’Argentario”, consiglia questo tipo di navi da diporto, expedition o explorer, per fare vere emozionati crociere e che offrono il modo migliore per navigare oceani e mari con stile.

Foto: Artemare Club