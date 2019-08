Lady M: il mega yacht dell’uomo più ricco di Russia sbarca all’Argentario

Alla storica banchina della Pilarella di Porto Santo Stefano, che ha ospitato in 150 anni di storia i panfili più belli del mondo, è atterrato e ha ormeggiato uno dei modernissimi gioielli del mare, il mega yacht Lady M, di proprietà del multimiliardario Andrei Mordashov, l’uomo più ricco di Russia.

Costruito dal cantiere statunitense Palmer Johnson e consegnato al proprietario nel 2013, le sue linee d’acqua grintose e dinamiche sono state curate dall’italiana Nuvolari Lenard Design e il lusso, molto evidente, è pari alle performance che Lady M è in grado di offrire con i due motori da 4611 cavalli di potenza ognuno, che permettono alla nave di superare i 30 nodi e di viaggiare a 25 nodi in velocità di crociera. Lady M è dotato di un modernissimo sistema di stabilizzazione che riduce moltissimo il rollio e rende la navigazione confortevole in ogni circostanza, anche sotto coperta. A bordo è presente una pista per l’atterraggio elicotteri ed una piscina all’aperto.

Subito visitato in banchina dal comandante Daniele Busetto, il lussuoso mega yacht mostra tutta la sua estrema modernità con la lunghezza dello scafo appositamente slanciata e bassa verso prua, dove si trova la scultura metallica di un giaguaro, in linea con le forme energiche del mega yacht. In diverse parti dell’opera sono state realizzate delle vetrate trasparenti dove passa dell’acqua che crea un gradevole effetto cascata. Il mega yacht può ospitare comodamente fino a 12 ospiti in cabine ampie e lussuose e 14 membri dell’equipaggio. Ad accompagnare come sempre Lady M c’è Little M, ancella del mega yacht. Il mega yacht naviga attualmente sotto bandiera della Cayman Islands.

Foto: Daniele Busetto