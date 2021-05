L’explorer yacht Genesia attracca all’Argentario: l’Ocean King è comandato da una donna

E’ tornato all’Argentario l’Ocean King 130 Genesia, l’explorer yacht comandato da Maria Rametto, una donna di mare quarantenne ligure, da sempre nel mondo della vela e degli yacht, un bellissimo esempio di professionalità marinara femminile per le ragazze che studiano all’Istituto nautico di Porto Santo Stefano e non solo.

Genesia è un progetto di recupero e trasformazione del famoso professore architetto Andrea Vallicelli di un supply vessel di circa 40 metri, messo in costruzione nel 2005 dai cantieri navali di Termoli e non ultimato, che ha dato vita a un motoryacht nel 2017 che mantenesse alcune caratteristiche della barca da lavoro.

Realizzato dai cantieri navali Chioggia – Cnc a Venezia, lo yacht Genesia è lungo 40,25 metri e largo 10, le trasformazioni più importati hanno riguardato le modifiche alla carena studiate per ottimizzare i consumi, l’allungamento dello slancio di prua, l’installazione di una nuova plancia e di un roll-bar e l’ampliamento verso poppa della tuga del main deckm che ha consentito di alloggiare due grandi tender e la gru per movimentarli.

Nell’interno sono state mantenute il più possibile le paratie principali con una planimetria che prevede quattro cabine ospiti, una cabina armatoriale un upper saloon che ospita la media room e un main saloon che si affaccia a poppa su un grande pozzetto, lo stile dell’arredo è stato concepito cercando di legare forme molto sobrie con materiali decorativi in sintonia con l’anima originale del supply vessel.

Come gli altri explorer yacht della linea Ocean King, il Genesia è stato progettato e costruito per navigare in tutti i mari del mondo, affrontando qualsiasi tipo di condizione atmosferica, pensata e costruita come una vera e propria nave, prendendo ispirazione dai rimorchiatori d’altura. Nel 2018 il Genesia ha ottenuto il Boat International Award come migliore rebuilt ed è stata premiata dall’International Superyacht Society come migliore refit.

Artemare Club da anni con articoli ed eventi racconta e promuove le donne di mare del passato e del presente e la presenza femminile nella storia della navigazione, che si può leggere tra le righe delle migliaia di libri sul tema rimanendo colpiti dalla lunghezza della lista di donne che hanno mostrato e mostrano coraggio e capacità notevoli in mare, al pari degli uomini migliori.

