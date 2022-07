Galateia: lo spettacolare family cruiser a vela da 30 metri sbarca in Maremma

E’ tornato all’Argentario lo spettacolare Wally a vela da 30 metri, è atterrato al molo della Pilarella di Porto Santo Stefano e ieri è stato il più ammirato dai tanti residenti e forestieri che hanno animato la banchina di sera, tra cui Agnese Gargiulo, importante donna del fitesurfing nazionale, sostenitrice della prima ora di Artemare Club, che l’ha fotografato con una riuscita artistica.

Galateia è equipaggiato di tutti i confort, con interni minimal, quasi un tempio zen con cui affrontare il mare e il vento, un super yacht da crociera moderno e raffinato, che offre le prestazioni di un maxi racer, facile da manovrare e in grado di far vivere la formidabile esperienza di timonare una barca veloce anche in condizioni di vento medio-leggero.

La coperta è uno straordinario flush deck con un pozzetto centrale con comode sedute, che può ospitare fino a 10 persone, con un ampio prendisole a poppa, con doppia stazione di timoneria e navigazione a poppa del pozzetto. Sottocoperta, Galateia rivela interni raffinati e confortevoli progettati con un design contemporaneo e un tocco anni ’50, le scelte cromatiche richiamano gli esterni, combinando colori naturali e chiari con inserti in legno color pastello dallo stile vintage.

Artemare Club ricorda che Galateia è il nome di un villaggio turco cipriota dell’isola di Cipro, situato nella penisola del Karpas, in posizione panoramica sulla sommità di una collina che domina la valle sottostante, è famoso per la sua Festa dell’Uva, una celebrazione di tutto ciò che riguarda il frutto degli dei, che include la cucina con l’uva, la produzione di dolci con l’uva, la vinificazione, oltre a vari convegni sull’argomento,