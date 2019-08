Bliss sbarca all’Argentario: lo yacht a vela di 37 metri attracca alla Pilarella

E’ atterrato alla storica banchina della Pilarella Bliss, un altro dei tanti, più moderni ed eleganti yacht a vela che quest’anno hanno scelto l’Argentario, uscito dai cantieri Yachting Developments Dubois Naval Architects e conosciuto per l’estremo comfort pari al suo nome, che tradotto significa beatitudine, estasi, felicità. Fa parte infatti della nuova sorprendente generazione di yacht a vela, grazie all’innovativa realizzazione in fibra di carbonio e all’aspirazione a uno stile velistico ecosostenibile, che prevede tra l’altro la rinuncia all’uso di legni tropicali pregiati, una posizione che, anche per l’interior design, concepito da Design Unlimited, ha rappresentato una vera sfida. Bliss è un Sailing Yacht di 153 tonnellate, lungo 36,80 metri, largo 8,35 metri con un pescaggio di 4 metri, 10 nodi è la sua velocità di crociera.

Salendo a bordo, al centro dello yacht c’è lunga galleria arredata con stile, lungo la quale si trova il bar per la colazione, con accesso diretto alla cucina dell’equipaggio, la zona notte è costituita da una grande cabina provvista di due bagni interni e da due cabine per gli ospiti separate, la stanza da letto principale può essere suddivisa in due cabine singole, ripartizione spaziale flessibile delle zone private che rende la barca a vela interessante per diversi gruppi di utenti dalla gita familiare con i bambini, al viaggio a vela con gli amici, uno yacht utilizzabile sia per le regate a vela che come charter di lusso, una miscela ideale di comfort, stile e gusto del viaggiare.

Bliss ha un interno minimalista e futuristico, che unisce lo stile e l’ultima tecnologia con un design d’avanguardia, paragonabili a quelli di un’astronave futuristica, la scala cromatica si muove tra il bianco, l’argento e il blu, alleggeriti da accenti color cioccolato nelle zone notte, superfici ricercate e pelli pregiate, come quella di manta, adornano le pareti e gli equipaggiamenti dello yacht. E’ progettata per ospitare fino a 10 persone con un equipaggio di 5 membri, è tutta con aria condizionata e provvista di Hifi e Tv satellitare, attrezzata per gli sport acquatici Banana, Boa, Kayak, Tender e Wakeboard, per la pesca e per le immersioni subacquee.

Bliss naviga nel Mediterraneo, ma anche fuori degli stretti fino alle acque lontane del Sud-Est asiatico.

Foto: Daniele Busetto