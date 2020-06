TakethefloorLab: il ciclo di workshop gratuiti con i professionisti della danza

Raccontare la danza dalla critica alla promozione. E’ questa l’iniziativa promossa da Concorda e Compagnia Francesca Selva nell’ambito del progetto #Takethefloor, realizzato in collaborazione con Comune di Grosseto e Istituzione Le Mura e sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per la creazione di un nuovo pubblico per la danza e d il teatro.

Un ciclo di quattro workshop gratuiti ed aperti a tutti che vedrà la partecipazione di professionisti della comunicazione legata alla danza che aiuteranno i partecipanti a conoscere più da vicino gli strumenti utili alla promozione della danza.

Il primo appuntamento di #TakethefloorLab è previsto martedì 9 giugno, alle 18.30. Protagonista dell’incontro online Francesca Bernabini, critica e giornalista, direttrice di DanzaEffebi con una lunga esperienza alle spalle ed una prestigiosa carriera da critica di danza. Con lei cercheremo di capire come è cambiato il giornalismo che si occupa di danza negli ultimi 20 anni, quali sono le regole di scrittura di una recensione e come ci si approccia con strumenti critici ad uno spettacolo di danza. Per partecipare alla riunione video, basta collegarsi da Pc al link: https://meet.google.com/qes-gdbp-jjz.

Seguiranno altri workshop: lunedì 15 giugno l’approfondimento con l’addetta stampa Natascia Maesi, nel quale verranno illustrati i meccanismi della relazione con i media, dalla costruzione di una notizia per un comunicato stampa all’organizzazione di una conferenza stampa, dall’attività di pubbliche relazioni con i giornalisti alla comunicazione social.

Lunedì 22 giugno, sempre alle 18.30, sarà la volta dell’incontro con la graphic designer Greta Sartarelli, che illustrerà le tecniche di costruzione di immagini per la danza, spiegando come si costruisce un manifesto o un flyer e come si realizza il materiale grafico ad uso social.

Il ciclo di incontri si concluderà con la lezione di Gianfranco Ripolo sulla comunicazione video in programma venerdì 26 giugno. Durante l’incontro scopriremo quali sono i programmi e le tecniche di produzione dei video promo degli spettacoli di danza. Tutti i workshop sono rivolti ai giovani studenti e agli operatori del settore danza ed è un’occasione per accrescere le proprie competenze e conoscenze, ma anche per suscitare curiosità e promuovere il ritorno a teatro.

E’ necessario prenotarsi scrivendo a francescaselvadanza@gmail.com perchè i posti sono limitati.