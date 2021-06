“La Maremma per Dante”: workshop di scrittura creativa durante il fine settimana medievale

Domenica 27 giugno, a partire dalle 10, nell’ambito dei fine settimana medievali che si inaugureranno a Campagnatico il 24 giugno e che proseguiranno, in varie località della provincia, fino a settembre, il comitato celebrativo “La Maremma per Dante” propone un workshop di scrittura creativa tenuto dalla scrittrice e giornalista toscana Paola Alberti. L’originale iniziativa, rivolta ai lettori appassionati di narrazioni storiche, desiderosi di cimentarsi nella scrittura creativa, rientra nelle attività per le celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri.

Il workshop è strutturato in due moduli dedicati al romanzo storico, un modulo “base” e uno “avanzato”, che inizieranno rispettivamente alle 10 e alle 15, nel parco di Villa Bellaria, a Campagnatico, e che potranno essere seguiti in sequenza, con una pausa per il pranzo, o separatamente.

Paola Alberti (nella foto) è laureata in Italianistica cum laude nell’Università di Pisa, è presidente del Premio Europa, il concorso letterario internazionale riservato ai racconti noir al femminile. È stata allieva di Vincenzo Cerami e di Dacia Maraini e ha condotto una rubrica tv sui libri. Ha fondato a Pisa nel ’96 il Movimento letterario Penne arrabbiate. Un suo libro, la raccolta di racconti noir “Il delitto si addice a Ev”a (Jaca Book, 2002), premiato nel 2004 a Salerno, nel concorso nazionale Storie di Donne, è stato oggetto di articoli accademici e di una tesi di laurea magistrale della Ca’ Foscari di Venezia. Nel 2014 è uscito per Effigi il romanzo “Angela, Lucio e le erbe cattive”, ambientato tra San Galgano, il castello del Belagaio e la città della torre pendente. Nel 2019 ha pubblicato il saggio critico “Uno studio in giallo. Indagine sul poliziesco italiano” (Ets). Suoi racconti sono presenti in trenta antologie.

Ha fondato nel 2004 la Compagnia del delitto (www.cattivabambina.it), per cui cura la regia degli spettacoli e scrive i testi. Nel 2020 per la sua attività di scrittrice è stata citata nel saggio di Luca Crovi Storia del giallo italiano (Marsilio), in cui un paragrafo prende il nome dal suo libro Il delitto si addice a Eva.

Informazioni e prenotazioni: paola1.a@libero.it, lamaremmaperdante@gmail.com.