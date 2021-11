“Margini periurbani”: alla Chelliana il workshop per progettare il futuro della città

Da giovedì 4 a sabato 6 novembre si svolgerà a Grosseto, alla biblioteca Chelliana, “Margini periurbani come sistema unitario e integrato di rigenerazione per parti compiute“, un workshop di progettazione che vedrà come protagonisti gli studenti e i docenti del “Laboratorio di architettura e città” e il “Laboratorio di architettura e struttura”, della Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, i quali inizieranno a sviluppare dei progetti per la città di Grosseto.

La presentazione dei lavori si svolgerà sabato 6 novembre, alle 15, nell’aula magna del Polo universitario grossetano.