“Woman in Concert” al Cassero

Appuntamento con “Woman in Concert” domani, mercoledì 25 maggio alle ore 18, al Cassero di Grosseto.

Come si intuisce dal titolo, le protagoniste del concerto saranno le donne: Daniela G. Samperi canterà accompagnata al piano da Andrea Vanni, al violino da Alessandro Golini e alla fisarmonica da Stefano Indino (dal 2012 al fianco di Massimo Ranieri, presente nello spettacolo “Sogno e son desto” con all’attivo numerosi concerti in Italia e all’estero). Ospiti della serata, le cantanti Isabella del Principe e Luna; mentre gli artisti Laura Sbrana, Giacomo Moscato e Valentina Corsetti si alterneranno con monologhi teatrali e letture. Al sax Vanessa Guadagno e al pianoforte Greta G. Guasconi. Sarà inoltre allestita la mostra della pittrice Marina Quattrini.

Musical-mente ODV ha subito aderito con convinzione al progetto del direttore artistico Daniela G. Samperi per la realizzazione di un concerto di beneficenza a favore delle donne coadiuvando l’associazione Olympia de Gouges, anch’essa parte del Mosaico del Volontariato. L’evento, coorganizzato con l’Istituzione Le Mura, è inserito nel palinsesto “Ci si vede sulle Mura” ed è patrocinato dal Comune, dalla Provincia e dalla Misericordia di Grosseto che sarà sul posto con una postazione e con del personale BLSD.

Durante l’evento saranno eseguiti brani di Mia Martini, Mina, Fiorella Mannoia ed altre artiste, “Donne Italiane”, che con le loro canzoni hanno fatto la storia della musica. L’obiettivo di questo concerto – evento è sensibilizzare il pubblico sul tema della lotta contro la violenza sulle donne.

“Sin dal primo momento – commenta Valentina Corsetti, presidente Musical-mente –, ho sposato pienamente il progetto del Maestro Daniela G. Samperi sul tema delle donne aiutando l’associazione Olympia de Gouges, con me nel Mosaico, perché organizzato in modo da intervallare i brani musicali con momenti di riflessione. Seguendo un unico filo conduttore, si illustreranno le forme di violenza sulle donne che, per quanto differenti, risultano tutte drammaticamente riconducibili a una stessa matrice, che mira alla cancellazione della donna, sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico. Unire il canto ad un impegno socie e di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne ha come finalità il coinvolgimento di un ampio gruppo di ascoltatori, sia donne che uomini, ed in particolare i giovani”.

