Wi-fi gratuito in municipio e in biblioteca: il Comune installa altri 15 hotspot

Con l’aggiudicazione del bando “Wifi4eu”, che ha portato nelle casse del Comune di Castiglione della Pescaia un finanziamento di 15mila euro, sono stati installati e entrati in funzione gli hotspot per il wi-fi gratuito: nove all’interno del palazzo comunale e sei nell’edificio dove ha sede la biblioteca comunale “Italo Calvino”, in piazza Garibaldi.

«Abbiamo partecipato – dichiara soddisfatto il sindaco Elena Nappi – al bando dell’Unione Europea che promuoveva il libero accesso alla connettività wi-fi per i cittadini negli spazi pubblici e, appena entrate nelle casse comunali quelle risorse, le abbiamo impegnate e spese immediatamente per attivare un accesso libero e gratuito a questo servizio, dando forma così a un’infrastruttura diventata sempre più indispensabile per la collettività che quotidianamente con propri computer, tablet e smartphone è presente all’interno degli uffici comunali e nella biblioteca».

«Un’attenzione – aggiunge Nappi – che questa amministrazione ha fortemente voluto attuare in quanto l’accesso ad internet, per il cittadino che deve interagire con il personale dell’Ente o usufruire dei servizi offerti della biblioteca, ricevendo informazioni o trasmettendo documentazione, potrà essere fatto con modalità più veloci di connessione».

I 15mila euro ottenuti dall’amministrazione comunale sono serviti a coprire le spese per l’attrezzatura e l’installazione degli hotspot wi-fi e al Comune restano in carico i costi di connettività e della normale manutenzione.

«I cittadini potranno connettersi gratuitamente e senza limiti di tempo, collegandosi alla rete Wifi4eu da tutti gli uffici e dalle stanze dell’edificio di piazza Garibaldi, semplicemente seguendo le istruzioni al momento della ricerca del segnale wi-fi e sarà possibile navigare senza limitazioni. Un traguardo raggiunto – conclude Elena Nappi – sul quale però non bisogna adagiarsi. Stiamo dando al Comune e al paese anche in questo settore una giusta evoluzione, consapevoli della necessità di spostare i nostri servizi sulle piattaforme digitali, dove l’utenza, sempre più tecnologicamente avanzata, ha necessità di trovare situazioni adeguate con infrastrutture di telecomunicazioni all’avanguardia».