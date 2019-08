Vetulonia smart city: in arrivo il wi-fi libero e gratuito

Il Comune di Castiglione della Pescaia ha portato internet wi-fi libero e gratuito a Vetulonia.

«Rendere disponibile gratuitamente questo tipo servizio – rivela soddisfatta Elisa Tognietti, consigliera comunale delegata all’innovazione tecnologica – per i cittadini e i visitatori della frazione è un importante biglietto da visita. Arrivando in piazza Vetluna, dove ha sede il Museo civico archeologico “Isidoro Falchi”, è possibile già connettersi tramite il proprio smartphone o pc, come accade in tutte le realtà dove la cultura ha un cuore pulsante con delle eccellenze come quelle che abbiamo noi custodite all’interno della struttura vetuloniese».

«Una piacevole novità dell’estate 2019 da far conoscere a chi sceglierà di salire a Vetulonia, dove sono in corso molte importanti iniziative culturali come la mostra-evento dell’anno dal titolo “Alalìa la battaglia che ha cambiato la storia”. Abbiamo iniziato sperimentando alcuni anni fa con successo la connessione wi-fi libera in biblioteca, che prossimamente sarà potenziata – ricorda Elisa Tognietti –, e questo di Vetulonia è il proseguo di un percorso innovativo che coinvolgerà anche altri punti strategici delle frazioni castiglionesi e del capoluogo».

«Su Vetulonia, e nelle altre frazioni, stiamo portando avanti un’azione mirata alla promozione della tecnologia al servizio del cittadino, mirato a portare un futuro progetto di smart city, che renderà raggiungibili tutti gli angoli del territorio comunale. Ormai non solo i giovani sono i maggiori fruitori di internet – conclude Tognietti –, questo è uno strumento usato da un target di persone in continuo aumento e questa amministrazione si vuole contraddistinguere per l’attenzione nei confronti del web e della comunicazione on-line, che oggi più che mai significa essere vicini al cittadino e alle sue necessità».