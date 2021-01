Il Wi-Fi arriva in biblioteca: servizio gratuito per gli utenti della struttura

Finalmente, dopo anni di assenza, il Wi-Fi è tornato alla Biblioteca della Ghisa, ma stavolta è un vero e proprio servizio offerto gratuitamente agli utenti, al pari di tutti gli altri (prestito di libri e Dvd, consultazione, ecc…).

Già da tempo si erano moltiplicate le richieste per un servizio ormai indispensabile per gli studenti, e non solo, che frequentano da anni la biblioteca; adesso è sufficiente essere iscritti ad una qualsiasi biblioteca della Rete, collegarsi con il proprio pc, tablet o smartphone alla rete Wi-Fi della biblioteca ed inserire nome utente e password ottenuti con il rilascio della tessera di iscrizione.

L’utente ha a disposizione ben 600 minuti al giorno.

Il Comune di Follonica ricorda che, per ragioni di sicurezza, il traffico internet della rete Wi-Fi è controllato e monitorato e che un qualsiasi uso illecito della stessa comporta il blocco della connessione in automatico da parte del programma operativo che gestisce il Wi-Fi,