“Weekend in musica”: tre giorni di concerti, spettacoli e danza nel centro storico

Prende il via l’evento “Weekend in musica“, che avrà luogo a Grosseto dal 2 al 4 di settembre: una rassegna di spettacoli per tutti i gusti nel cuore della città.

Venerdì 2 settembre, a partire dalle 21, in piazza Dante, sarà protagonista la band grossetana “The Uncertain” con uno spettacolo di musica pop dance dal titolo “Icons”, attraverso il quale verranno riproposti i più grandi successi della musica internazionale che ha fatto la storia degli Anni ’80, ’90 e 2000.

Sabato 3 settembre sarà la volta della finale di “Dilettando con Avis 2022”, evento conclusivo dell’ormai consolidata kermesse itinerante condotto da Carlo Sestini, in cui sarà possibile assistere a divertenti esibizioni in svariati campi, come il canto, il ballo, la musica, la recitazione, che termineranno con l’attesa premiazione del dilettante che sarà risultato vincitore. L’appuntamento è sempre in piazza Dante, a partire dalle 20 (si segnala, tuttavia, che in caso di pioggia l’evento si terrà, dalle 21, all’interno del Teatro Moderno).

Nella serata di domenica 4 settembre, “Weekend in Musica” terminerà con il grande spettacolo di danza “Born to dance”, firmato dall’associazione Asd Odissea 2001, con la partecipazione dei ballerini della stessa associazione che hanno ricevuto importanti riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale nella disciplina della danza sportiva. “Born to Dance” avrà inizio in piazza Dante alle 21.15.