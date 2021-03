I luoghi danteschi in Maremma: se ne parla in un webinar della Fondazione Polo universitario

Giovedì 4 marzo, alle 16, si terrà il primo di quattro appuntamenti che la Fondazione Polo universitario grossetano propone nel contesto delle commemorazioni per il Settecentesimo anniversario dantesco, promosse dal comitato celebrativo “La Maremma per Dante 1321 – 2021”.

Il webinar, che propone la lettura dei luoghi maremmani e dei personaggi qui vissuti e ricordati da Dante nei suoi versi, con un approccio fondato sulle recenti acquisizioni dell’archeologia medievale, sarà tenuto dai professori di archeologia cristiana e medioevale, Carlo Citter e Roberto Farinelli, del dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali dell’Università di Siena. Il professor Farinelli insegna Epigrafia e Antichità medievali, mentre il prof. Citter Archeologia dell’Europa medioevale, cultural heritage and cultural relationship ed informatica del patrimonio culturale.

L’archeologia medievale ha avuto una straordinaria crescita nella Maremma grossetana, rispondendo a domande storiografiche del tutto indipendenti rispetto alle curiosità scaturite dall’esegesi dantesca. I risultati delle indagini compiute dagli archeologi permettono di delineare meglio le fasi tardo-duecentesche di molti siti maremmani ricordati nella Commedia dantesca, gettando luce anche sul contesto socio-economico e ambientale di questo territorio.

L’esposizione a due voci di Carlo Citter e Roberto Farinelli armonizza due approcci complementari, quello archeologico e quello storico-documentario, per far emergere lo spaccato di un’epoca e di una zona dell’Italia centrale sul finire del XIII secolo e nei primi decenni del XIV secolo, ai tempi in cui Dante Alighieri trascorse la sua travagliata esistenza da uomo politico e da esule. I relatori illustreranno il profilo insediativo e paesaggistico locale, con riferimento ai centri urbani di Grosseto e Massa Marittima. Si esamineranno anche i principali castelli menzionati nella Commedia, sia perché dimore dei personaggi ricordati da Dante, sia perché vincolati all’esistenza dello stesso Dante: Santa Fiora, Campagnatico, Castel di Pietra, Montemassi, Roccastrada, Tino di Moscona e Talamone.

Verranno descritte le forme dell’espansione economica e politico-militare del Comune di Siena, come pure la risposta delle comunità maremmane a tale espansionismo. Il webinar è quindi l’occasione per affrontare aspetti di storia locale di indubbio interesse in quanto si ripercorrono le vicende che videro come protagonisti i Conti di Sovana-Pitigliano, i Conti di Santa Fiora e i Conti Pannocchieschi, tutte personalità di grande rilievo nelle vicende a cavallo tra il XIII e il XIV secolo. Sebbene manchino documenti che permettano di affermare che il poeta fiorentino sia entrato in contatto diretto con loro, la Commedia offre tuttavia validi motivi per dedurre che le loro vicende gli fossero ben note.

Il webinar sarà trasmesso al link https://www.youtube.com/lamaremmaperdante2021 con la collaborazione di Maremmanews, media partner di “La Maremma per Dante”.

“La Maremma per Dante, Cultura per la vita 1321 – 2021” ha ottenuto per il momento il patrocinio del Mibact, nel contesto di “Dante700”, del Pontificio Consiglio della cultura, del Sismed, del Dipartimento di Scienze storiche e beni culturali dell’Unisi, dell’Unione fiorentina Museo Casa di Dante, della Regione Toscana, della Giunta regionale della Toscana, dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, della Provincia di Grosseto e del Comune di Grosseto.

Per informazioni e per iscriversi alla mailing list, inviare un messaggio a info.lmpdante@gmail.com

