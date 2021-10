Green pass nei luoghi di lavoro: webinar dell’Ance sulle disposizione introdotte

Interessante iniziativa dell’Ance di Grosseto: domani, giovedì 7 ottobre, si terrà il webinar rivolto alle aziende associate per l’illustrazione dei contenuti del D.L. 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Durante l’evento gli esperti dell’Ance illustreranno le disposizioni introdotte dal decreto suddetto in materia di Green pass nei luoghi di lavoro privati, che entreranno in vigore dal 15 ottobre prossimo, nonché i fac simile di procedure operative predisposte dall’associazione.

Continua quindi la puntuale assistenza ed informazione dell’Ance di Grosseto affinchè le imprese operanti nei cantieri edili, sia nei lavori pubblici che nei privati, possano operare in sicurezza seguendo le normative introdotte per il contrasto alla diffusione del Covid-19.