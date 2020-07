Bonus Edilizia: se ne parla in un webinar dell’Ance

Continua la costante informazione ed assistenza dell’Ance Grosseto per le imprese e la filiera delle costruzioni, in merito all’applicazione della norma inserita nel Decreto Rilancio dei Bonus edilizia, compreso il più recente Superbonus 110%, atti a favorire investimenti per le ristrutturazioni, recupero e risparmio energetico in edilizia.

“Molte sono le aspettative da parte dei cittadini rispetto a questa facilitazione fiscale che, se ben compresa e soprattutto gestita, potrebbe rappresentare una importante opportunità sul piano economico con positive ricadute d’investimento ed occupazionali – dichiara Mauro Carri, direttore dell’Ance di Grosseto –. Come associazione pensiamo che possa offrire una interessante occasione per il miglioramento al recupero del patrimonio edilizio e alla mitigazione del consumo energetico, facilitando anche una più ampia espansione della green-economy. Ma perché tutto ciò raggiunga i suoi scopi, occorre che più fattori possano contribuire alla riuscita di questa generalizzata opportunità economica“.

“A nostro avviso è necessario che le imprese edili ed impiantistiche siano tecnicamente, fiscalmente, economicamente preparate ed adeguatamente organizzate a recepire e soddisfare una potenziale domanda. Il ruolo dei tecnici asseveratori sarà fondamentale per l’applicabilità della norma, come il settore del credito, sia bancario o di altri intermediari, che dovrà svolgere un importante ruolo quale percettore del credito d’imposta e soggetto di supporto all’attività degli operatori economici, delle persone fisiche e dei condomini – termina Carri -. Per questo martedì 28 luglio, con inizio alle 14.30, si svolgerà un importante webinar rivolto alle imprese associate dell’Ance di Grosseto, ai liberi professionisti ed ai tecnici degli Enti pubblici interessati, durante il quale gli esperti nazionali dell’Associazione dei costruttori edili illustreranno le ultime novità della norma in vigore, approfondendo anche alcune informazioni in merito all’Agenzia delle Entrate e risponderanno a specifici quesiti d’interesse generale“.