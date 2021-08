Previsioni meteo in tempo reale grazie alla webcam sul palazzo della Municipale

La Proloco lagunare, in accordo con l’assessore comunale di Orbetello Maddalena Ottali, ha deciso per l’estate 2021 di rinunciare ai tanti eventi di intrattenimento divenuti nel tempo appuntamenti fissi, ma non ha voluto mettere da parte azioni di volontariato volte ad offrire alla cittadinanza e al turista servizi di utilità pubblica.

Nasce con questo sentimento l’installazione di una webcam posizionata sul palazzo della Polizia municipale, collegata tramite router alla linea internet del Comune di Orbetello, in grado di mostrare in tempo reale le effettive condizioni meteo del paese lagunare, troppo spesso vittima di errate previsioni generali che limitano e condizionano la partenza di molti turisti verso la nostra terra.

Sarà quindi possibile già da oggi cliccare sul link https://prolocolagunare.it e scoprire che Orbetello gode di un clima magnifico, invitante anche quando l’Italia intera pare essere sotto nuvole costanti.

Dichiara l’assessore Ottali: “Abbiamo ritenuto indispensabile finanziare un progetto che va ad assoluto vantaggio non solo dell’utente, ma anche delle imprese del nostro territorio, spesso beffate nel loro indotto economico da previsioni sommarie. Ringrazio la Pro loco di Orbetello per aver dimostrato ancora una volta l’efficienza e la passione per la cosa pubblica, riorganizzando completamente un programma strutturato”.

“Ringrazio personalmente e a nome di tutta la Proloco lagunare l’amministrazione comunale, con la quale abbiamo da sempre un ottimo rapporto di collaborazione e una continua interazione con l’assessore Ottali. Ringrazio inoltre la Municipale e l’ufficio informatico del Comune per il prezioso supporto e nostri tecnici Giacomo De Dominicis e Alberto Addonisio, manager Web marketing e strategie digitali, per l’immediata disponibilità – dichiara il presidente Federico Santi –. Non in ultimo, tutto il mio direttivo della Pro loco formato da persone straordinarie“.