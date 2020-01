“War of Flow”: al via il torneo di Street rap freestyle organizzato per il progetto “Street’s rooms”

“War of flow” è il nome del torneo di Street rap freestyle promosso dai ragazzi che partecipano al progetto “Street’s rooms”, lanciato dal Comune di Grosseto e da Coeso Società della Salute. Quattro appuntamenti in quattro quartieri diversi della città, che permetteranno ai 12 migliori partecipanti, tre per ogni quartiere, di sfidarsi nella finalissima che si svolgerà in piazza Dante a Grosseto.

Durante le sfide ci saranno anche degli “attacchi d’arte” con writers che realizzeranno le loro opere.

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a ragazzi dai 12 ai 25 anni che dovranno tenere un linguaggio corretto e un adeguato comportamento, ad esempio l’utilizzo di sostanze alcoliche durante le gare. I primi tre classificati riceveranno i seguenti premi: un’ora di registrazione messa a disposizione dalla Music Factory; una felpa “War of flow” messa a disposizione dall’associazione Cittadinanza attiva e da alcuni giovani artisti locali. La prima tappa è fissata per giovedì 30 gennaio, alle 16, nel centro commerciale di Gorarella.

Per informazioni è possibile contattare Francesca Pantalei, responsabile del progetto, al numero 393.28690277.