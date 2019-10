“W il circo”: dal 5 ottobre il corso di circomotricità alla scuola media Pacioli

L’Associazione Biglie Sciolte, insieme al Rotary Club Follonica, con il patrocinio del Comune di Follonica e con gli operatori di Mantica, ha ideato il progetto “W il circo“, un corso inclusivo di circomotricità aperto a tutti i bambini dai 4 ai 10 anni, con particolare riguardo ai bambini e ragazzi diversamente abili.

Le arti circensi insegnano a lavorare insieme, ad avere fiducia e bisogno l’uno dell’altro sviluppando la solidarietà, l’importanza dell’unicità di ognuno, la tolleranza, la sensibilità verso gli altri, la fiducia in se stessi, in modo spontaneo.

W il circo è un laboratorio che si terrà il sabato mattina alle ore 10 presso la palestra della Scuola Media Pacioli di via Gorizia, aperto ai bambini con particolare riferimento a quelli con deficit del neurosviluppo, per permettere ai ragazzi di divertirsi, socializzare e crescere stimolando tutti i 5 sensi e sperimentando diverse percezioni.

Tramite le arti circensi i ragazzi impareranno a sviluppare al meglio le proprie potenzialità, a riconoscerne di nuove, a rivalutare i compagni e a rivalutarsi.

L’attività che viene svolta utilizza strumenti la cui varietà è strettamente collegata al raggiungimento degli obiettivi. Verranno esplorate le seguenti discipline: giocoleria (palline, fazzoletti, cerchi); equilibrismo (pedalò, sfera, rulli); discipline aeree (trapezio, tessuto); acrobatica (capriole, salto con la corda, mano-mano).