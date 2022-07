“Voyage of time”: il documentario proiettato al Museo di storia naturale

Il cartellone degli eventi estivi del Museo di storia naturale della Maremma propone un altro appuntamento con il grande cinema.

Giovedì 14 luglio, alle 21.30, nella sala conferenze della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura, in strada Corsini 5, è in programma la proiezione del documentario “Voyage of time” di Terrence Malick, fuori concorso al Clorofilla Film Festival, in collaborazione con Kansassiti.

La proiezione è a ingresso libero, ma è consigliata la prenotazione sul sito del museo (www.museonaturalemaremma.it/Eventi; per informazioni è possibile chiamare il numero 0564.488571). Al museo, inoltre, sarà sempre possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

«L’universo che si svela davanti ai vostri occhi, in un’esperienza per i sensi, la mente e l’anima – così viene presentato l’ultimo lavoro del grande regista statunitense Terrence Malick, coprodotto da National Geographic, con il commento in originale interpretato da Cate Blanchett –. Una costruzione fatta di musica e immagini in altissima definizione: la natura nel suo svolgersi, in un’esplosione continua, ipertrofica, di materia, fuoco, acqua, luce, vita. Un compendio della storia del pianeta Terra, dalla nascita delle stelle alla comparsa dell’uomo, passando dall’origine dei pianeti alla microbiologia, dalla formazione delle masse stellari alla lava che si stempera nell’acqua, fino a gole di roccia scolpite dal vento, fiumi, deserti, ghiacciai».