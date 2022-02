Voucher ‘just in time’: 8 persone su 10 trovano lavoro. In arrivo altri 530mila euro

Arrivano altri 530mila euro per finanziare i voucher ‘just in time’, i contributi per sostenere la formazione di persone in cerca di occupazione che scattano non appena le aziende manifestano ai centri per l’impiego la necessità di assumere personale formato su specifiche competenze.

“Continuiamo a investire su questa misura – spiega l’assessor regionale alla formazione e al lavoro, Alessandra Nardini, che in giunta ha proposto la delibera di impegno finanziario – perché si è dimostrata efficace, con ricadute positive”.

“Da una recente rilevazione dei nostri uffici – prosegue – emerge che nell’83% dei casi la formazione attraverso il ‘just in time’ ha consentito di iniziare o ricominciare a lavorare, e dunque mostra la capacità di questo strumento nel contribuire ad allineare domanda e offerta di lavoro, riducendo il cosiddetto mismatch”.

Le risorse, destinate ad enti formativi che partecipano ad un apposito avviso pubblico, sono state stanziate nell’ambito della programmazione europea del settennato 2014/2020 e sono il risultato di somme provenienti dal programma regionale del Fondo sociale europeo (Por-Fse).

Le domande per i voucher ‘just in time’ sono presentate ai Centri per l’impiego, mentre i corsi finalizzati al rilascio di qualifiche professionali o allo sviluppo di specifiche competenze sono svolti dalle numerose agenzie formative presenti in Toscana e possono variare da poche decine di ore fino ad un anno di durata.

Gli uffici regionali approvano mensilmente le domande di finanziamento i cui contenuti formativi vengono concordati con i Centri per l’impiego che orientano le cittadine e i cittadini anche nella scelta del percorso di formazione, sulla base della richiesta presentata dalle imprese.

“L’alto numero di domande che i Centri per l’impiego hanno ricevuto – conclude l’assessore – testimonia quanto la formazione e l’aggiornamento delle competenze di lavoratrici e lavoratori siano cruciali per sostenere l’occupazione e lo sviluppo del tessuto produttivo regionale”.

Negli ultimi 12 mesi, su questa misura la Regione ha impegnato oltre 1 milione e 900mila euro per un totale di 349 voucher (232 donne e 117 uomini).