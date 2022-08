Elezioni politiche: ecco tutte le informazioni per votare per corrispondenza dall’estero

Gli elettori italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni politiche, nonché i familiari con i loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell’art. 4-bis modificato dall’art. 6, comma 2, lett. a) della legge 3 novembre 2017, n. 165), ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero.

Per partecipare al voto all’estero tali elettori dovranno far pervenire entro il 24 agosto al Comune di Grosseto nelle liste elettorali un’apposita dichiarazione.

E’ possibile la revoca dell’opzione entro lo stesso termine. Si ricorda che l’opzione è valida solo per la consultazione cui si riferisce (ovvero in questo caso le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per il 25 settembre).

Per la dichiarazione è possibile utilizzare il modello da inviare per posta, posta elettronica anche non certificata oppure fatta pervenire a mano al Comune di Grosseto anche da persona diversa dall’interessato.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata copia di documento d’identità valido dell’elettore.

Gli indirizzi a cui inviare la documentazione: E-mail ufficio.elettorale@comune.grosseto.it; Pec comune.grosseto@postacert.toscana.it.