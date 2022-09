Elezioni politiche: l’Asl ricorda le indicazioni per il voto in ospedale e domiciliare

In occasione delle elezioni politiche di domenica 25 settembre, l’Asl Toscana sud est ricorda le modalità di voto nei presidi ospedalieri e al proprio domicilio per i pazienti con Covid-19.

Ospedale (pazienti no covid)

Negli ospedali con almeno 200 posti letto, verranno istituite apposite sezioni ospedaliere per consentire l’esercizio del diritto di voto ai cittadini ricoverati deambulanti, che potranno accedere autonomamente alla cabina per votare. Inoltre, verrà attivato un seggio speciale previsto per quelle categorie di pazienti che non potranno recarsi al seggio fisso perché allettati. L’ufficio elettorale istituito presso le direzioni ospedaliere rileverà la volontà di votare da parte dei cittadini ricoverati. Tale ufficio provvederà a inoltrare le relative richieste ai Comuni di residenza degli assistiti per ottenere il nulla osta al voto, nulla osta che verrà poi consegnato ai presidenti dei seggi. Anche negli ospedali con meno di 200 posti letto sarà consentito l’esercizio del diritto di voto ai cittadini ricoverati attraverso distaccamenti di seggi delle sezioni ordinarie comunali.

Ospedale (pazienti covid)

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati nei reparti Covid, il voto verrà raccolto da una sezione speciale Covid composta da personale sanitario provvisto dei relativi dispositivi di sicurezza.

Tutti i pazienti per votare dovranno essere in possesso della tessera elettorale e di un documento in corso di validità.

Territorio (pazienti covid)

I cittadini residenti nel territorio dell’Asl Toscana sud est sottoposti a trattamento domiciliare o in isolamento per Covid 19 possono chiedere di votare al proprio domicilio rivolgendosi al sindaco del Comune di residenza, allegando il certificato di isolamento domiciliare rilasciato dalla propria Asl. Per quelli sprovvisti della suddetta certificazione, è possibile farne richiesta al dipartimento della Prevenzione della Asl Toscana sud est rivolgendosi ai seguenti indirizzi mail:

Provincia di Grosseto