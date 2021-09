Amministrative: come richiedere voto domiciliare per elettori costretti a casa per il Covid

Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovano in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi a esprimere il voto al proprio domicilio nel comune di residenza.

Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori interessati devono presentare domanda tra il 23 e il 28 settembre, anche per via telematica; alla domanda va allegato anche un certificato che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19).

La dichiarazione potrà essere compilata utilizzando il modello scaricabile dal sito del Comune di Grosseto, al link https://new.comune.grosseto.it/web/comunicati/voto-domiciliare-per-gli-elettori-costretti-a-casa-per-covid-19-2/, e dovrà essere presentata all’Ufficio elettorale in via Saffi, 17 con le seguenti modalità:

• via email: ufficio.elettorale@comune.grosseto.it

• via Pec: comune.grosseto@postacert.toscana.it

Informazioni: Ufficio elettorale tel. 0564.488724, 0564.488725 e 0564.488702.