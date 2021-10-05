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Elezioni Consiglio comunale: Fabrizio Rossi il candidato più votato. Tutte le preferenze

Redazione Send an email 5 Ottobre 2021 | 07:58Ultimo aggiornamento 5 Ottobre 2021 | 07:58
0 383 Minuti di lettura

Ecco i dati delle elezioni amministrative di Grosseto per quanto riguarda i voti ottenuti  dai singoli candidati al Consiglio comunale:

Lista Vivarelli Colonna Sindaco

NR CANDIDATO PREFERENZE
3 RICCARDO GINANNESCHI 795
2 FAUSTO TURBANTI 701
1 VIOLA LAMIONI 516
6 ANGELO PETTRONE 367
13 FRANCESCA CIUCCHI 269
23 CARLA MINACCI 259
12 ANDREA VASELLINI 221
15 AMELIA GAVIANO 221
4 OLGA CIARAMELLA 216
27 DANIELE BAMBAGIONI 179
17 CAMILLA TERROSI 175
16 EMANUELE BUSSI 165
22 ANGELA ZAZZARO 164
11 ROBERTO MADRIGALI 117
5 RENATO ALGERI 102
9 CHIARA MENICHETTI 89
19 FABIO CARRESI 75
7 ALESSANDRO INNOCENTI 69
10 OTTAVIA SPIGA 60
8 GIACOMO SPINSANTI 58
29 IRA ARRIGUCCI 55
20 GABRIELE LATTANZI 54
18 CRISTINA MARIA IONITA 49
31 TAMARA BERNARDINI 47
28 SARA KHADRA 43
21 DONATELLA ARMELLINI 33
24 ALESSANDRA GAMMINO 33
14 NICCOLO’ TUTTINI 26
26 LAURA LUZZETTI 21
25 ALLISON UVELLI 19
32 MARCO VANNINI 13
30 ELISA POCCESCHI 10

6 eletti in Consiglio comunale: Riccardo Ginanneschi, Fausto Turbanti, Viola Lamioni, Angelo Pettrone, Francesca Ciucchi, Angelas Minacci.

Fratelli d’Italia

NR CANDIDATO PREFERENZE
1 FABRIZIO ROSSI 1376
2 BRUNO CECCHERINI 485
24 SIMONA PETRUCCI 470
30 ERIKA VANELLI 334
14 ANDREA GUIDONI 301
3 SIMONETTA BACCETTI 243
28 PAOLO SERRA 239
23 FRANCESCA PEPI 216
18 ANNALISA MANZO 129
13 LUCIA GRECHI 103
31 LUCA VITALE 103
15 LORENZO LAURETANO 98
5 MARGHERITA BARCO 94
29 VALENTINA SPANO 89
6 LUCIANO BETTI 79
25 MARIA CRISTINA RAMPICONI 73
21 MAURIZIO MUSARDO 61
10 MARA CIARPI 60
7 ALESSANDRO BRACCIALI 47
17 SANDRA MAINETTI 38
27 FLAVIO SAGGINI 33
8 FRANCESCA CARPENETTI 32
11 PAMELA CUTIGNI 32
16 SIMONA LORENZINI 26
4 BRYAN BARBIERI 21
12 ALESSANDRO GANDOLFI 21
20 PAOLO MORETTI 17
9 MARIO ELIGIO CHISCI 12
26 ROSA RUSCIANO 11
19 GIUSEPPE MILANESE 6
22 GIANLUCA PANATTONI 5

7 eletti in Consiglio comunale: Fabrizio Rossi, Bruno Ceccherini, Simona Petrucci, Erika Vanelli, Andrea Guidoni, Simonetta Baccetti, Paolo Serra.

Lega

NR CANDIDATO PREFERENZE
17 RICCARDO MEGALE 790
9 GIACOMO CERBONI 587
22 COSIMO PACELLA DETTO CLAUDIO 461
8 ALESSANDRO BRAGAGLIA 320
3 LUDOVICO BALDI 229
2 ANGELA AMANTE IN CERI 228
18 SARA MINOZZI 215
25 ALFIERO PIERACCINI 154
24 FRANCESCA PERI 126
29 GINO TORNUSCIOLO 126
1 MARIO LOLINI 107
19 LUCIA MORUCCI 99
6 BARBARA BONARI 92
13 LORENA FALCIANI 73
28 LAURA SAMBUCO 68
31 MARIA VAZZANO DETTA CHIARA 66
32 PASQUALE VIRCIGLIO 55
27 SERGIO RUBEGNI 44
5 SIMONA BERTELLI 37
26 ANDREA PIERONI 36
15 CLAUDIA LAURENTI 35
12 ARTUR DERVISHI 34
14 MARINA FREDDUCCI 31
21 FRANCESCA NICOLETTI 20
20 ARMANDO NATALE 13
7 MARIA LAURA BRACCI 9
23 ANGELO PERLA 9
10 DAVIDE CHELINI 7
11 EUGENIO CORAZZESI 7
4 GIORGIO BENASSI 5
16 MIRIO MANNINI 2
30 FABRIZIO VANNUCCI

5 eletti in Consiglio comunale: Riccardo Megale, Giacomo Cerboni, Cosimo Claudio Pacella, Alessandro Bragaglia, Ludovico Baldi.

Forza Italia

NR CANDIDATO PREFERENZE
1 LUCA AGRESTI 936
19 AMEDEO GABBRIELLI 264
4 MANUELE BARTALUCCI 111
12 BARBARA CHELLI 97
32 ALESSANDRO ULMI 75
26 CHIARA PEROSI 65
23 MICHELE MARCHESE 64
24 VERONICA MERCANDETTI 59
11 VALENTINA CHECH 57
30 CARLA RUSSO 46
21 ENRICO GRECHI 38
27 KATIA REMATI 38
18 FEDERICA FRUSONI 37
20 STEFANO GIALLINI 27
31 PATRIZIA TARRINI 25
5 ROBERTO BELLI 23
3 MICHELA AVINO 19
8 FABIO BUCCI 19
22 GIUSEPPE LAGANA’ 18
15 SABRINA VALENCIO DUARTE 15
9 FEDERICA COCCA 14
2 DAVID AQUILINO 13
10 DEBORA CORON 13
13 MARIA GIOIA CHIAVACCI 10
16 GABRIELE FARINELLI 10
29 ALESSANDRO RISPOLI 10
17 DANIELA FERRARO 8
6 SILVIA BICOCCHI 5
25 DEBORA PARIS 5
14 MARIA D’AMATO 4
28 DEBORA PAULINA PEREIRA DA ROCHA 3
7 COSIMO BOCCASINI 2

2 eletti in Consiglio comunale: Luca Agresti e Amedeo Gabbrielli

Partito democratico

NR CANDIDATO PREFERENZE
3 DAVIDE BARTOLINI 425
5 CIRO CIRILLO 411
1 MANUELE BARTALUCCI 339
28 STEFANO ROSINI 326
2 RITA BERNARDINI 318
4 CECILIA BUGGIANI 309
8 GABRIELLA CAPONE 285
17 CRISTIAN MARCHINI 222
30 ANDREA SALVETTI 221
23 MARIA CLAUDIA RAMPICONI 126
6 BARBARA BIAGIONI 105
11 ALESSANDRO LANDI 99
25 MARIA GRAZIA SACCARDI 86
18 ANNA FILPI 70
24 GIANLUIGI PETRONCARI 69
31 PAOLA ZIVIANI 69
29 IRINA VODKO 56
27 LACHIS SELOMIHT TERRERO 47
20 PIER VITTORIO MARZOCCHI 39
15 LIDO MASINI 38
21 SIMONETTA MONACI 35
26 FILIPPO PRESENTI 35
19 ANDREA FUSAI 32
32 ADOLFO ZOPPETTI 28
7 GIANLUCA D’ASCOLI 25
13 FEDERICO LORENZONI 24
9 SANDRO GIUSTARINI 23
12 TIZIANA ANNA D’AMATO 18
10 DENISE COSTA 17
16 PAOLA DONEDDU 16
14 ANNA DE SANTIS 12
22 PAOLO MINUCCI 10

7 eletti in Consiglio comunale: Leonardo Culicchi (candidato sindaco), Davide Bartolini, Ciro Cirillo, Manuele Bartalucci, Stefano Rosini, Rita Bernardini, Cecilia Buggiani.

Grosseto Città Aperta

NR CANDIDATO PREFERENZE
10 CARLO DE MARTIS 585
11 MARILENA DEL SANTO 213
17 DEBORA GIOMI 174
7 CRISTINA CITERNI 166
3 MICHELE BOTTONI 162
12 GINEVRA DETTI 117
8 STEFANO COCCOLETTI 90
9 ROBERTO COSTANTINI 81
30 ANGELA STEFANELLI 62
13 CINZIA FIACCHI 61
19 ELENA LANINI 57
20 LUANA LENZI 57
25 MARGHERITA PAPA 50
29 VALENTINA SPAGHETTI 49
23 FABIO PANTALEI 46
22 GIUSEPPE PACCARONI 43
18 LATIFA HASNAOUI 38
21 TERESA MONACHINO 38
2 VALERIO BENNATI 34
1 SARA BEN DEKHIL 33
31 AMANDA TIRIBOCCHI 30
24 PETRA PAOLI 27
6 ROMEO CARUSI 24
15 GIACOMO GIALLINI 24
26 MARIO POLLINI 22
4 LORELLA BRIGNOLI 21
27 MARIA ROSA SICILIANO 21
32 NICO VOLPIN 20
28 FABIO SONZOGNI 18
14 ANGELO FILIPPONE 17
16 LORENZO GIALLINI 6
5 SEBASTIANO CALAMASSI 5

2 eletti in Consiglio comunale: Carlo De Martis e Marilena Del Santo

Movimento 5 Stelle

NR CANDIDATO PREFERENZE
30 GIACOMO GORI 182
1 GIANLUIGI PERRUZZA DETTO CI 127
2 FRANCESCA AMORE 87
6 DANIELA LEMBO 50
4 ANTONELLA PISANI 46
8 LAURA ANDREUCCI 44
3 ISACCO BOCCI 41
15 MASSIMO SABATINO 39
12 MARTA RABAGLI 32
10 LUCIANA TARANTO 25
11 MARCO MORETTI 20
18 ASSUNTA VALERIO DETTA SUSY 20
20 ROSSELLA FROSALI 19
25 ENRICO GALLI 17
14 GIOVANNA CASOLARO 15
17 SERGIO IGNELZI 15
21 DINO RIELLO 15
5 ANTONIO PIGNATIELLO 13
23 ALDO MILANI 12
7 ADELMO GIANNETTI 10
24 BARBARA BONTEMPI 10
27 MARIA LETIZIA PIA CERILLI 9
9 MIRKO DEL TONGO 8
26 DONATO STASIO 8
29 LUCIANO SIGNORI 8
13 DANIELE VECCHI 4
16 KATIA FALCUCCI 3
22 CATERINA ORLANDI 3
19 GIOVANNY FAUSTO PIZARRO ILLESCAS 2
28 FEDERICO VENTURI 2

Un eletto in Consiglio comunale: Giacomo Gori

Europa Verde

NR CANDIDATO PREFERENZE
6 AMBRA PETRUCCI 6
7 STEFANO ZACCHEROTTI 5
2 LAURA LO PRESTI 2
1 ALBERTO BENCISTA’ 1
3 EDOARDO ALFINITO 1
8 DANIELE BARTOLINI 1
12 PAOLO FANTIN 1
15 GIULIA INNOCENTI 1
16 LUCA INNOCENTI 1
4 RICCARDO BONARI 0
5 GIOVANNA FAUSTA MARIA FADINI 0
9 SEBASTIANO BENCISTA’ 0
10 GIAMPIERO DUGO 0
11 JONATHAN DUGO 0
13 FABRIZIO GERI 0
14 MERI GHERARDINI 0
17 GINEVRA LA RUSSA 0
18 ANNA PAGNINI 0
19 LUCA FIDIA PARDINI 0
20 DAVID POGGIALINI 0
21 EGIDIO RAIMONDI 0

Nessun eletto in Consiglio comunale

Liberali, riformisti e socialisti

NR CANDIDATO PREFERENZE
1 FRANCESCO GIORGI 217
3 RINALDO CARLICCHI 196
7 MAURIZIO COSSU 164
4 EMILIA TAMMARO 116
28 ELIO GUARRIELLO 99
17 SERENA PEPI 98
10 VALENTINA CIACCI 68
24 LAURA NICCOLINI 59
2 SILVA SEVERI 58
12 LUCA ROSSO 53
22 SABRINA CHERUBINI 41
8 SARA BARDI 33
5 PAOLO BASTIANINI 29
6 GRAZIA SETTEPASSI 28
18 GIACOMO FALCIANI 28
30 FRANCESCO SETTI 28
21 MATTEO RONZINI 18
15 ROSANNA COLELLI 17
26 LUCYNA ELZBIETA STELMACH 15
29 MONICA CECCONI 14
9 SALVATORE MASSIMO MESSINA 11
16 LEONARDO TOPI 11
14 MARCO AZZOLINI 10
27 RITA CHIPA 10
20 LUCREZIA SCHIRALDI 7
19 LUDMILA DELI 5
11 FRANCESCA GRASSI 2
13 PATRIZIA DERIU 2
25 ATTILIO VERDI 2
31 QERIM KAJA 2
32 ALESSANDRO AIELLO 2
23 ALFREDO VALERIO 1

Un eletto in Consiglio comunale: Valerio Pizzuti (candidato sindaco)

Polo civico per Grosseto

NR CANDIDATO PREFERENZE
2 ALDO GIULIANI 37
21 SARA PISANO 25
14 LUCA CALANI 23
1 MARINA TERRIBILE 22
6 CRISTIAN STADERINI 22
3 DONATELLA GUERRIERO 21
10 VIRNA TURCHINI 21
8 EMANUELE VITI 19
31 FILOMENA TULIPANO 19
17 ALESSANDRA NERI 18
26 PIERO BLANCA 15
12 SIMONE PIERI 14
18 MICHELE GAROSI 14
19 CARLA MONTANI 12
29 CATERINA ZOTTI 11
15 DANIELA MILLI 10
30 MARZIA MAESTRELLO 10
4 MARZIO MARZIALI 7
23 MARIA RITA RAIA 7
5 ESTEL GALLOTTA 6
22 GIANMARCO COPPOLA 6
32 ALESSIO TESTI 6
9 MONICA TARTAGLIONE 5
13 STEFANIA LAURENTI 5
16 VINCENZO GALATI 5
25 MICHELA PASQUINI 4
24 SAMUELE MOSCONI 3
27 STEFANIA SCIARRA 3
28 MARCO MENDY 3
20 ALESSIO ARGIRO’ 2
7 LUISA BOSCHI 1
11 ALESSIA POLIMENO 0

Nessun eletto in Consiglio comunale

Insieme per Grosseto

NR CANDIDATO PREFERENZE
22 CHRISTIAN RISPOLI 27
9 LUCA BASVILLE 19
2 CLAUDIO MATTA 16
24 ELISABETTA NANNINI 16
6 ARIANNA LAMENTI 12
3 RENATA FORTUNATI 10
12 STEFANIA NUCCI 9
17 ENRICO CARFI’ 9
5 GIULIANO NERI 7
7 LORENZO ANGELINI 7
13 FRANCESCO ANGELONI 7
11 LUCA MOMI 6
23 GIANLUCA GIAMATTEI 6
4 SABRINA STANDOLI 5
15 MASSIMO PALLINI 5
18 ELENA CHERUBINI 4
8 SARA BUCCIANTI 3
10 FIORELLA RAPPELLI 3
16 GIULIA ANDREA FINO 3
20 ALBERTO TAMBERI 1
21 MARINELLA INNOCENTI 1
1 PAOLA CAGNAZZI 0
14 STEFANO MANOCCHIO 0
19 ELIO IRUDAL

Nessun eletto in Consiglio comunale

Grosseto al Centro

NR CANDIDATO PREFERENZE
1 PAOLO PISANELLI 54
3 AURORA BIONDI 17
7 PASQUALINO CASABURI 14
9 RICCARDO FERRARI 13
6 ROBERTO CARLETTINI 12
2 ANNA BARDELLI 11
16 SIMONE MORANTE 11
13 ORIANA MANCINI 10
14 SOFIA MANGIAROTTI 10
18 CATIUSCIA ORIENTI 8
5 ALICE BOTTI 7
10 ELENA GRASSO 7
12 ELENA LANZILLO 7
24 LUCA URBANI 7
25 MELANIA ZAMBONI 7
4 LUIGI BISELLO 5
23 FRANCESCO TRICASE 4
8 NEDO CHELI 2
17 GIACOMO NERI 2
19 ALBERTO PARIS 2
21 MARIAROSARIA PILLIRONE 2
22 ALESSANDRA ROGGERO 2
11 GESSICA GRECO 1
15 MICHELA MATTEUZZI 1
20 FRANCA PETTINARI

Nessun eletto in Consiglio comunale

Prima Grosseto – Italexit con Paragone

NR CANDIDATO PREFERENZE
7 LUCA FAILLI 52
4 PATRIZIA PISINO 28
3 ARMANDO FUNGHI 25
13 DANIELE PANCONI 23
20 FEDERICO CELENTANO 18
9 ALESSIO GONNELLI 10
5 BRUNO POETI 9
18 LIOPE CORRIDORI 9
1 MASSIMILIANO PETRI 8
8 CLAUDIA OSTA 7
2 FRANCA CIANI 3
14 GIULIA CECCOTTI 3
21 DOINA BLAGA 3
6 MAURA STANGHELLINI 2
10 EMANUELA FANTINI 1
11 ALESSIO CECCOTTI 1
12 PATRIZIA ALLEGRIA 1
16 FRANCESCO FREGOLI 1
15 GIOVANNI DE LEO 0
17 VASCO SCAPIGLIATI 0
19 FRANCESCO CAPPELLINI 0

Nessun eletto in Consiglio comunale

Potere al Popolo

NR CANDIDATO PREFERENZE
3 EVELINA VERRESCHI 14
1 SABRINA GERI 13
4 DAVIDE SORRESINA 10
6 ANDREA NANNERINI 10
20 ENEA ERNESTO VITI 10
16 NIKITA NICONOV 8
5 CLELIA FORMICONI 6
12 ANGELO VELLA 6
2 GABRIELE BAI 4
13 FERNANDO DE LUCA 4
10 LOLA ROVERI 2
17 REBECCA LOMBARDI 2
8 GIOVANNI LADU 1
9 DIEGO VALTERONI 1
11 FRANCESCO LADU 1
14 SILVIA FANTERIA 1
15 RAFFAELLA BREGLIA 1
21 CLAUDIA MUGNAIOLI 1
22 FRANCA BELLINI 1
7 LORENZO CANTINI 0
18 GUADALUPE AGUILAR 0
19 BEATRICE FRIGERIO 0

Nessun eletto in Consiglio comunale

Partito Comunista Italiano

NR CANDIDATO PREFERENZE
1 LUCIANO FEDELI 18
2 MARCO BARZANTI 14
3 ROBERTA BOZZI 11
6 SONIA LONGHI 3
15 SABRINA CIAFFARAFA’ 3
13 GINA CIACCI 2
9 MARUSCA BOCCHI 1
10 ROSSANO CAMPINOTI 1
14 MARIO CIACCI 1
18 FEDERICO GIANNINI 1
24 MARIANNA PIGNATELLI 1
28 PAOLO VALERI 1
4 VALTER CIONI 0
5 DANIELE GASPERI 0
7 MAURO LORENZINI 0
8 GABRIELE PORRI 0
11 FRANCA MARINELLA CANZI 0
12 ANTONELLA CASINI 0
16 LEONARDO FRANCHINI 0
17 ORIANA FRATIGLIONI 0
19 BRHANE GHEBREMEDHIN TEWELDE 0
20 GUIDO GRIFONI 0
21 BERNARDINO MARCONI 0
22 MARIO MASIA 0
23 FABRIZIO NATIVI 0
25 FULVIO RICCI 0
26 STEFANIA TONINI 0
27 STEFANO TONINI 0

Nessun eletto in Consiglio comunale

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