Elezioni Consiglio comunale: Fabrizio Rossi il candidato più votato. Tutte le preferenze

Ecco i dati delle elezioni amministrative di Grosseto per quanto riguarda i voti ottenuti dai singoli candidati al Consiglio comunale:
Lista Vivarelli Colonna Sindaco
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|3
|RICCARDO GINANNESCHI
|795
|2
|FAUSTO TURBANTI
|701
|1
|VIOLA LAMIONI
|516
|6
|ANGELO PETTRONE
|367
|13
|FRANCESCA CIUCCHI
|269
|23
|CARLA MINACCI
|259
|12
|ANDREA VASELLINI
|221
|15
|AMELIA GAVIANO
|221
|4
|OLGA CIARAMELLA
|216
|27
|DANIELE BAMBAGIONI
|179
|17
|CAMILLA TERROSI
|175
|16
|EMANUELE BUSSI
|165
|22
|ANGELA ZAZZARO
|164
|11
|ROBERTO MADRIGALI
|117
|5
|RENATO ALGERI
|102
|9
|CHIARA MENICHETTI
|89
|19
|FABIO CARRESI
|75
|7
|ALESSANDRO INNOCENTI
|69
|10
|OTTAVIA SPIGA
|60
|8
|GIACOMO SPINSANTI
|58
|29
|IRA ARRIGUCCI
|55
|20
|GABRIELE LATTANZI
|54
|18
|CRISTINA MARIA IONITA
|49
|31
|TAMARA BERNARDINI
|47
|28
|SARA KHADRA
|43
|21
|DONATELLA ARMELLINI
|33
|24
|ALESSANDRA GAMMINO
|33
|14
|NICCOLO’ TUTTINI
|26
|26
|LAURA LUZZETTI
|21
|25
|ALLISON UVELLI
|19
|32
|MARCO VANNINI
|13
|30
|ELISA POCCESCHI
|10
6 eletti in Consiglio comunale: Riccardo Ginanneschi, Fausto Turbanti, Viola Lamioni, Angelo Pettrone, Francesca Ciucchi, Angelas Minacci.
Fratelli d’Italia
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|1
|FABRIZIO ROSSI
|1376
|2
|BRUNO CECCHERINI
|485
|24
|SIMONA PETRUCCI
|470
|30
|ERIKA VANELLI
|334
|14
|ANDREA GUIDONI
|301
|3
|SIMONETTA BACCETTI
|243
|28
|PAOLO SERRA
|239
|23
|FRANCESCA PEPI
|216
|18
|ANNALISA MANZO
|129
|13
|LUCIA GRECHI
|103
|31
|LUCA VITALE
|103
|15
|LORENZO LAURETANO
|98
|5
|MARGHERITA BARCO
|94
|29
|VALENTINA SPANO
|89
|6
|LUCIANO BETTI
|79
|25
|MARIA CRISTINA RAMPICONI
|73
|21
|MAURIZIO MUSARDO
|61
|10
|MARA CIARPI
|60
|7
|ALESSANDRO BRACCIALI
|47
|17
|SANDRA MAINETTI
|38
|27
|FLAVIO SAGGINI
|33
|8
|FRANCESCA CARPENETTI
|32
|11
|PAMELA CUTIGNI
|32
|16
|SIMONA LORENZINI
|26
|4
|BRYAN BARBIERI
|21
|12
|ALESSANDRO GANDOLFI
|21
|20
|PAOLO MORETTI
|17
|9
|MARIO ELIGIO CHISCI
|12
|26
|ROSA RUSCIANO
|11
|19
|GIUSEPPE MILANESE
|6
|22
|GIANLUCA PANATTONI
|5
7 eletti in Consiglio comunale: Fabrizio Rossi, Bruno Ceccherini, Simona Petrucci, Erika Vanelli, Andrea Guidoni, Simonetta Baccetti, Paolo Serra.
Lega
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|17
|RICCARDO MEGALE
|790
|9
|GIACOMO CERBONI
|587
|22
|COSIMO PACELLA DETTO CLAUDIO
|461
|8
|ALESSANDRO BRAGAGLIA
|320
|3
|LUDOVICO BALDI
|229
|2
|ANGELA AMANTE IN CERI
|228
|18
|SARA MINOZZI
|215
|25
|ALFIERO PIERACCINI
|154
|24
|FRANCESCA PERI
|126
|29
|GINO TORNUSCIOLO
|126
|1
|MARIO LOLINI
|107
|19
|LUCIA MORUCCI
|99
|6
|BARBARA BONARI
|92
|13
|LORENA FALCIANI
|73
|28
|LAURA SAMBUCO
|68
|31
|MARIA VAZZANO DETTA CHIARA
|66
|32
|PASQUALE VIRCIGLIO
|55
|27
|SERGIO RUBEGNI
|44
|5
|SIMONA BERTELLI
|37
|26
|ANDREA PIERONI
|36
|15
|CLAUDIA LAURENTI
|35
|12
|ARTUR DERVISHI
|34
|14
|MARINA FREDDUCCI
|31
|21
|FRANCESCA NICOLETTI
|20
|20
|ARMANDO NATALE
|13
|7
|MARIA LAURA BRACCI
|9
|23
|ANGELO PERLA
|9
|10
|DAVIDE CHELINI
|7
|11
|EUGENIO CORAZZESI
|7
|4
|GIORGIO BENASSI
|5
|16
|MIRIO MANNINI
|2
|30
|FABRIZIO VANNUCCI
5 eletti in Consiglio comunale: Riccardo Megale, Giacomo Cerboni, Cosimo Claudio Pacella, Alessandro Bragaglia, Ludovico Baldi.
Forza Italia
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|1
|LUCA AGRESTI
|936
|19
|AMEDEO GABBRIELLI
|264
|4
|MANUELE BARTALUCCI
|111
|12
|BARBARA CHELLI
|97
|32
|ALESSANDRO ULMI
|75
|26
|CHIARA PEROSI
|65
|23
|MICHELE MARCHESE
|64
|24
|VERONICA MERCANDETTI
|59
|11
|VALENTINA CHECH
|57
|30
|CARLA RUSSO
|46
|21
|ENRICO GRECHI
|38
|27
|KATIA REMATI
|38
|18
|FEDERICA FRUSONI
|37
|20
|STEFANO GIALLINI
|27
|31
|PATRIZIA TARRINI
|25
|5
|ROBERTO BELLI
|23
|3
|MICHELA AVINO
|19
|8
|FABIO BUCCI
|19
|22
|GIUSEPPE LAGANA’
|18
|15
|SABRINA VALENCIO DUARTE
|15
|9
|FEDERICA COCCA
|14
|2
|DAVID AQUILINO
|13
|10
|DEBORA CORON
|13
|13
|MARIA GIOIA CHIAVACCI
|10
|16
|GABRIELE FARINELLI
|10
|29
|ALESSANDRO RISPOLI
|10
|17
|DANIELA FERRARO
|8
|6
|SILVIA BICOCCHI
|5
|25
|DEBORA PARIS
|5
|14
|MARIA D’AMATO
|4
|28
|DEBORA PAULINA PEREIRA DA ROCHA
|3
|7
|COSIMO BOCCASINI
|2
2 eletti in Consiglio comunale: Luca Agresti e Amedeo Gabbrielli
Partito democratico
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|3
|DAVIDE BARTOLINI
|425
|5
|CIRO CIRILLO
|411
|1
|MANUELE BARTALUCCI
|339
|28
|STEFANO ROSINI
|326
|2
|RITA BERNARDINI
|318
|4
|CECILIA BUGGIANI
|309
|8
|GABRIELLA CAPONE
|285
|17
|CRISTIAN MARCHINI
|222
|30
|ANDREA SALVETTI
|221
|23
|MARIA CLAUDIA RAMPICONI
|126
|6
|BARBARA BIAGIONI
|105
|11
|ALESSANDRO LANDI
|99
|25
|MARIA GRAZIA SACCARDI
|86
|18
|ANNA FILPI
|70
|24
|GIANLUIGI PETRONCARI
|69
|31
|PAOLA ZIVIANI
|69
|29
|IRINA VODKO
|56
|27
|LACHIS SELOMIHT TERRERO
|47
|20
|PIER VITTORIO MARZOCCHI
|39
|15
|LIDO MASINI
|38
|21
|SIMONETTA MONACI
|35
|26
|FILIPPO PRESENTI
|35
|19
|ANDREA FUSAI
|32
|32
|ADOLFO ZOPPETTI
|28
|7
|GIANLUCA D’ASCOLI
|25
|13
|FEDERICO LORENZONI
|24
|9
|SANDRO GIUSTARINI
|23
|12
|TIZIANA ANNA D’AMATO
|18
|10
|DENISE COSTA
|17
|16
|PAOLA DONEDDU
|16
|14
|ANNA DE SANTIS
|12
|22
|PAOLO MINUCCI
|10
7 eletti in Consiglio comunale: Leonardo Culicchi (candidato sindaco), Davide Bartolini, Ciro Cirillo, Manuele Bartalucci, Stefano Rosini, Rita Bernardini, Cecilia Buggiani.
Grosseto Città Aperta
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|10
|CARLO DE MARTIS
|585
|11
|MARILENA DEL SANTO
|213
|17
|DEBORA GIOMI
|174
|7
|CRISTINA CITERNI
|166
|3
|MICHELE BOTTONI
|162
|12
|GINEVRA DETTI
|117
|8
|STEFANO COCCOLETTI
|90
|9
|ROBERTO COSTANTINI
|81
|30
|ANGELA STEFANELLI
|62
|13
|CINZIA FIACCHI
|61
|19
|ELENA LANINI
|57
|20
|LUANA LENZI
|57
|25
|MARGHERITA PAPA
|50
|29
|VALENTINA SPAGHETTI
|49
|23
|FABIO PANTALEI
|46
|22
|GIUSEPPE PACCARONI
|43
|18
|LATIFA HASNAOUI
|38
|21
|TERESA MONACHINO
|38
|2
|VALERIO BENNATI
|34
|1
|SARA BEN DEKHIL
|33
|31
|AMANDA TIRIBOCCHI
|30
|24
|PETRA PAOLI
|27
|6
|ROMEO CARUSI
|24
|15
|GIACOMO GIALLINI
|24
|26
|MARIO POLLINI
|22
|4
|LORELLA BRIGNOLI
|21
|27
|MARIA ROSA SICILIANO
|21
|32
|NICO VOLPIN
|20
|28
|FABIO SONZOGNI
|18
|14
|ANGELO FILIPPONE
|17
|16
|LORENZO GIALLINI
|6
|5
|SEBASTIANO CALAMASSI
|5
2 eletti in Consiglio comunale: Carlo De Martis e Marilena Del Santo
Movimento 5 Stelle
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|30
|GIACOMO GORI
|182
|1
|GIANLUIGI PERRUZZA DETTO CI
|127
|2
|FRANCESCA AMORE
|87
|6
|DANIELA LEMBO
|50
|4
|ANTONELLA PISANI
|46
|8
|LAURA ANDREUCCI
|44
|3
|ISACCO BOCCI
|41
|15
|MASSIMO SABATINO
|39
|12
|MARTA RABAGLI
|32
|10
|LUCIANA TARANTO
|25
|11
|MARCO MORETTI
|20
|18
|ASSUNTA VALERIO DETTA SUSY
|20
|20
|ROSSELLA FROSALI
|19
|25
|ENRICO GALLI
|17
|14
|GIOVANNA CASOLARO
|15
|17
|SERGIO IGNELZI
|15
|21
|DINO RIELLO
|15
|5
|ANTONIO PIGNATIELLO
|13
|23
|ALDO MILANI
|12
|7
|ADELMO GIANNETTI
|10
|24
|BARBARA BONTEMPI
|10
|27
|MARIA LETIZIA PIA CERILLI
|9
|9
|MIRKO DEL TONGO
|8
|26
|DONATO STASIO
|8
|29
|LUCIANO SIGNORI
|8
|13
|DANIELE VECCHI
|4
|16
|KATIA FALCUCCI
|3
|22
|CATERINA ORLANDI
|3
|19
|GIOVANNY FAUSTO PIZARRO ILLESCAS
|2
|28
|FEDERICO VENTURI
|2
Un eletto in Consiglio comunale: Giacomo Gori
Europa Verde
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|6
|AMBRA PETRUCCI
|6
|7
|STEFANO ZACCHEROTTI
|5
|2
|LAURA LO PRESTI
|2
|1
|ALBERTO BENCISTA’
|1
|3
|EDOARDO ALFINITO
|1
|8
|DANIELE BARTOLINI
|1
|12
|PAOLO FANTIN
|1
|15
|GIULIA INNOCENTI
|1
|16
|LUCA INNOCENTI
|1
|4
|RICCARDO BONARI
|0
|5
|GIOVANNA FAUSTA MARIA FADINI
|0
|9
|SEBASTIANO BENCISTA’
|0
|10
|GIAMPIERO DUGO
|0
|11
|JONATHAN DUGO
|0
|13
|FABRIZIO GERI
|0
|14
|MERI GHERARDINI
|0
|17
|GINEVRA LA RUSSA
|0
|18
|ANNA PAGNINI
|0
|19
|LUCA FIDIA PARDINI
|0
|20
|DAVID POGGIALINI
|0
|21
|EGIDIO RAIMONDI
|0
Nessun eletto in Consiglio comunale
Liberali, riformisti e socialisti
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|1
|FRANCESCO GIORGI
|217
|3
|RINALDO CARLICCHI
|196
|7
|MAURIZIO COSSU
|164
|4
|EMILIA TAMMARO
|116
|28
|ELIO GUARRIELLO
|99
|17
|SERENA PEPI
|98
|10
|VALENTINA CIACCI
|68
|24
|LAURA NICCOLINI
|59
|2
|SILVA SEVERI
|58
|12
|LUCA ROSSO
|53
|22
|SABRINA CHERUBINI
|41
|8
|SARA BARDI
|33
|5
|PAOLO BASTIANINI
|29
|6
|GRAZIA SETTEPASSI
|28
|18
|GIACOMO FALCIANI
|28
|30
|FRANCESCO SETTI
|28
|21
|MATTEO RONZINI
|18
|15
|ROSANNA COLELLI
|17
|26
|LUCYNA ELZBIETA STELMACH
|15
|29
|MONICA CECCONI
|14
|9
|SALVATORE MASSIMO MESSINA
|11
|16
|LEONARDO TOPI
|11
|14
|MARCO AZZOLINI
|10
|27
|RITA CHIPA
|10
|20
|LUCREZIA SCHIRALDI
|7
|19
|LUDMILA DELI
|5
|11
|FRANCESCA GRASSI
|2
|13
|PATRIZIA DERIU
|2
|25
|ATTILIO VERDI
|2
|31
|QERIM KAJA
|2
|32
|ALESSANDRO AIELLO
|2
|23
|ALFREDO VALERIO
|1
Un eletto in Consiglio comunale: Valerio Pizzuti (candidato sindaco)
Polo civico per Grosseto
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|2
|ALDO GIULIANI
|37
|21
|SARA PISANO
|25
|14
|LUCA CALANI
|23
|1
|MARINA TERRIBILE
|22
|6
|CRISTIAN STADERINI
|22
|3
|DONATELLA GUERRIERO
|21
|10
|VIRNA TURCHINI
|21
|8
|EMANUELE VITI
|19
|31
|FILOMENA TULIPANO
|19
|17
|ALESSANDRA NERI
|18
|26
|PIERO BLANCA
|15
|12
|SIMONE PIERI
|14
|18
|MICHELE GAROSI
|14
|19
|CARLA MONTANI
|12
|29
|CATERINA ZOTTI
|11
|15
|DANIELA MILLI
|10
|30
|MARZIA MAESTRELLO
|10
|4
|MARZIO MARZIALI
|7
|23
|MARIA RITA RAIA
|7
|5
|ESTEL GALLOTTA
|6
|22
|GIANMARCO COPPOLA
|6
|32
|ALESSIO TESTI
|6
|9
|MONICA TARTAGLIONE
|5
|13
|STEFANIA LAURENTI
|5
|16
|VINCENZO GALATI
|5
|25
|MICHELA PASQUINI
|4
|24
|SAMUELE MOSCONI
|3
|27
|STEFANIA SCIARRA
|3
|28
|MARCO MENDY
|3
|20
|ALESSIO ARGIRO’
|2
|7
|LUISA BOSCHI
|1
|11
|ALESSIA POLIMENO
|0
Nessun eletto in Consiglio comunale
Insieme per Grosseto
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|22
|CHRISTIAN RISPOLI
|27
|9
|LUCA BASVILLE
|19
|2
|CLAUDIO MATTA
|16
|24
|ELISABETTA NANNINI
|16
|6
|ARIANNA LAMENTI
|12
|3
|RENATA FORTUNATI
|10
|12
|STEFANIA NUCCI
|9
|17
|ENRICO CARFI’
|9
|5
|GIULIANO NERI
|7
|7
|LORENZO ANGELINI
|7
|13
|FRANCESCO ANGELONI
|7
|11
|LUCA MOMI
|6
|23
|GIANLUCA GIAMATTEI
|6
|4
|SABRINA STANDOLI
|5
|15
|MASSIMO PALLINI
|5
|18
|ELENA CHERUBINI
|4
|8
|SARA BUCCIANTI
|3
|10
|FIORELLA RAPPELLI
|3
|16
|GIULIA ANDREA FINO
|3
|20
|ALBERTO TAMBERI
|1
|21
|MARINELLA INNOCENTI
|1
|1
|PAOLA CAGNAZZI
|0
|14
|STEFANO MANOCCHIO
|0
|19
|ELIO IRUDAL
Nessun eletto in Consiglio comunale
Grosseto al Centro
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|1
|PAOLO PISANELLI
|54
|3
|AURORA BIONDI
|17
|7
|PASQUALINO CASABURI
|14
|9
|RICCARDO FERRARI
|13
|6
|ROBERTO CARLETTINI
|12
|2
|ANNA BARDELLI
|11
|16
|SIMONE MORANTE
|11
|13
|ORIANA MANCINI
|10
|14
|SOFIA MANGIAROTTI
|10
|18
|CATIUSCIA ORIENTI
|8
|5
|ALICE BOTTI
|7
|10
|ELENA GRASSO
|7
|12
|ELENA LANZILLO
|7
|24
|LUCA URBANI
|7
|25
|MELANIA ZAMBONI
|7
|4
|LUIGI BISELLO
|5
|23
|FRANCESCO TRICASE
|4
|8
|NEDO CHELI
|2
|17
|GIACOMO NERI
|2
|19
|ALBERTO PARIS
|2
|21
|MARIAROSARIA PILLIRONE
|2
|22
|ALESSANDRA ROGGERO
|2
|11
|GESSICA GRECO
|1
|15
|MICHELA MATTEUZZI
|1
|20
|FRANCA PETTINARI
Nessun eletto in Consiglio comunale
Prima Grosseto – Italexit con Paragone
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|7
|LUCA FAILLI
|52
|4
|PATRIZIA PISINO
|28
|3
|ARMANDO FUNGHI
|25
|13
|DANIELE PANCONI
|23
|20
|FEDERICO CELENTANO
|18
|9
|ALESSIO GONNELLI
|10
|5
|BRUNO POETI
|9
|18
|LIOPE CORRIDORI
|9
|1
|MASSIMILIANO PETRI
|8
|8
|CLAUDIA OSTA
|7
|2
|FRANCA CIANI
|3
|14
|GIULIA CECCOTTI
|3
|21
|DOINA BLAGA
|3
|6
|MAURA STANGHELLINI
|2
|10
|EMANUELA FANTINI
|1
|11
|ALESSIO CECCOTTI
|1
|12
|PATRIZIA ALLEGRIA
|1
|16
|FRANCESCO FREGOLI
|1
|15
|GIOVANNI DE LEO
|0
|17
|VASCO SCAPIGLIATI
|0
|19
|FRANCESCO CAPPELLINI
|0
Nessun eletto in Consiglio comunale
Potere al Popolo
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|3
|EVELINA VERRESCHI
|14
|1
|SABRINA GERI
|13
|4
|DAVIDE SORRESINA
|10
|6
|ANDREA NANNERINI
|10
|20
|ENEA ERNESTO VITI
|10
|16
|NIKITA NICONOV
|8
|5
|CLELIA FORMICONI
|6
|12
|ANGELO VELLA
|6
|2
|GABRIELE BAI
|4
|13
|FERNANDO DE LUCA
|4
|10
|LOLA ROVERI
|2
|17
|REBECCA LOMBARDI
|2
|8
|GIOVANNI LADU
|1
|9
|DIEGO VALTERONI
|1
|11
|FRANCESCO LADU
|1
|14
|SILVIA FANTERIA
|1
|15
|RAFFAELLA BREGLIA
|1
|21
|CLAUDIA MUGNAIOLI
|1
|22
|FRANCA BELLINI
|1
|7
|LORENZO CANTINI
|0
|18
|GUADALUPE AGUILAR
|0
|19
|BEATRICE FRIGERIO
|0
Nessun eletto in Consiglio comunale
Partito Comunista Italiano
|NR
|CANDIDATO
|PREFERENZE
|1
|LUCIANO FEDELI
|18
|2
|MARCO BARZANTI
|14
|3
|ROBERTA BOZZI
|11
|6
|SONIA LONGHI
|3
|15
|SABRINA CIAFFARAFA’
|3
|13
|GINA CIACCI
|2
|9
|MARUSCA BOCCHI
|1
|10
|ROSSANO CAMPINOTI
|1
|14
|MARIO CIACCI
|1
|18
|FEDERICO GIANNINI
|1
|24
|MARIANNA PIGNATELLI
|1
|28
|PAOLO VALERI
|1
|4
|VALTER CIONI
|0
|5
|DANIELE GASPERI
|0
|7
|MAURO LORENZINI
|0
|8
|GABRIELE PORRI
|0
|11
|FRANCA MARINELLA CANZI
|0
|12
|ANTONELLA CASINI
|0
|16
|LEONARDO FRANCHINI
|0
|17
|ORIANA FRATIGLIONI
|0
|19
|BRHANE GHEBREMEDHIN TEWELDE
|0
|20
|GUIDO GRIFONI
|0
|21
|BERNARDINO MARCONI
|0
|22
|MARIO MASIA
|0
|23
|FABRIZIO NATIVI
|0
|25
|FULVIO RICCI
|0
|26
|STEFANIA TONINI
|0
|27
|STEFANO TONINI
|0
Nessun eletto in Consiglio comunale