Il mondo del volontariato al centro della prossima Notte Bianca

Dopo la Notte Bianca della Musica e la Notte Bianca dello Sport, è in arrivo nel centro storico di Grosseto domani, “la Notte Bianca del Volontariato”.

Si tratta del terzo appuntamento con i giovedì estivi che fanno parte del ricco programma de “Il Centro dell’Estate – shopping, art, fun & food”, realizzato dal Centro Commerciale Naturale di Grosseto con la co-organizzazione del Comune capoluogo e la collaborazione di Conad e Confcommercio.

Tante sono le associazioni che a Grosseto sono attive nel panorama del sociale. Una parte di queste sarà presente nelle piazze del centro, e avrà modo presentarsi al pubblico per farsi conoscere ed anche per cercare nuovi volontari.

Le aspettative oramai sono alte, visto il grande afflusso di cittadini e visitatori ai primi eventi in cartellone.

“Domani andremo a coinvolgere un’altra bella realtà, significativa e particolarmente attiva, nella nostra città: ovvero quella del volontariato – commenta Enrico Collura, presidente del CCN di Grosseto – L’entusiasmo è alle stelle nel vedere come gli sforzi dei commercianti per rianimare il centro stiano dando ottimi risultati. Anticipiamo che con questo giovedì si concluderà il ciclo delle Notti Bianche per aprire il trittico dei giovedì ‘del Gusto’ di agosto. Si tratta di serate che saranno dedicate alle eccellenze territoriali”.

“C’è grande attesa per la prossima Notte Bianca, dopo il grande successo riscosso nelle prime settimane – spiegano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Commercio Riccardo Ginanneschi -: in questo caso vedremo protagonista per le vie del centro storico di Grosseto il mondo del volontariato e questo dà un ulteriore valore all’iniziativa, che vivremo ancora una volta con uno spirito diverso, nuovo, curioso. Invitiamo tutti a partecipare!”.

“I grossetani hanno dimostrato sempre di avere un grandissimo cuore – commentano dall’Ascom Confcommercio Grosseto il presidente Carla Palmieri e il direttore Gabriella Orlando – La serata sarà sicuramente un modo per ringraziare tutti coloro che dedicano il proprio tempo agli altri, oltre che un’ottima occasione per venire in centro storico per apprezzare la qualità delle attività commerciali e dei pubblici esercizi che rimarranno aperti fino a tardi”.

Infatti, come ogni giovedì, i negozi, con l’apertura serale, daranno la possibilità di fare shopping sotto le stelle, con il vantaggio dei saldi ancora in corso. Dalle 22.30, inoltre, i locali proporranno musica live ed altre interessanti iniziative.

Per il capitolo cultura, il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, con sede in piazza Baccarini, farà l’apertura straordinaria dalle 21.00 alle 23.00, con prezzo speciale d’ingresso fissato ad un euro, comprensivo di visita guidata alla mostra “Oltre il Duomo” (ore 21.30).

Il programma nel dettaglio, dalle 19.00

PIAZZA DANTE

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Grosseto mostrerà tutte le attività che quotidianamente mette in campo per la Città di Grosseto: diffusione delle manovre salvavita, promozione donazione di sangue, attività Protezione Civile, soccorso polivalente in acqua, cinofili, SMTS, e ci saranno anche truccabimbi e corpi ausiliari alle forze armate.

Nel corso della serata verranno mostrate attrezzature e attività ed inoltre si svolgeranno: esercitazioni di rianimazione cardiaca aperte a tutta la popolazione, dimostrazioni di soccorso tecnico, dimostrazioni delle attività dei cinofili da soccorso.

Per tutta la sera:

il Gruppo Giovani organizza giochi con i più piccoli e attività con i ragazzi per diffondere corretti stili di vita e la campagna di sicurezza stradale.

PIAZZA DUOMO

Saranno presenti gli stand di varie associazioni che con attività e materiale di promozione faranno conoscere il proprio operato.

Si tratta del Coordinamento Mosaico del Volontariato, con Admo Grosseto, AIC Associazione Italiana Celiachia, Aimuse – Grosseto Associazione Italiana Mutismo Selettivo , Aipamm Toscana (Associazione Italiana Pazienti Con Malattie Mieloproliferative), Associazione Italiana Persone Down – Grosseto, Avis Comunale Grosseto, Condor Grosseto, Centro Antiviolenza Grosseto – Associazione Olympia de Gouges, Dog4life, Iron Mamme – Autismo Grosseto Associazione Onlus, La Farfalla Onlus, Oikos ( Country Paradise Grosseto ), Sezione Pasfa Grosseto (Associazione per l’Assistenza Spirituale alle Forze Armate onlus), SKEEP, Tutto Possibile Onlus ASD.

Saranno inoltre presenti le associazioni ABIO Grosseto Associazione per il bambino in ospedale ODV Aurora Grosseto, AFS Intercultura Grosseto.

Dalle 19.00 alle 20.00:

Dog4Life: attività cinofila con i cani e gli operatori dell’associazione. (Gli operatori spiegheranno come ci si approccia correttamente al cane ed altri comportamenti, il tutto finalizzato a prevenire incidenti domestici). Non mancheranno giochi a squadre di vario tipo.

ADMO: nella Notte Bianca del Volontariato l’associazione sarà a disposizione per fornire informazioni sulla donazione di midollo osseo e sarà presente anche con la sua ADMO ANIMAZIONE con Barbara e Sara; durante la serata saranno offerti gadget realizzati dalle volontarie.

Aipamm: esibizione della band “The Uncertain!” in formazione Duo acustico piano e voce, formato da Irene Tortora alla voce e Lorenzo Trillocco al piano.

Condor Grosseto Cheerleader: porteranno 4 routine, un cheer peewee (12 ragazzi da 9 a 13 anni), un group stunt senior con 4 ragazze da 14 a 18 anni, un double freestyle pom (Di Traglia/Pastorelli), ed una sideline di tutti i gruppi.

Le coreografie sono realizzate dal gruppo Senior, la responsabile e coach è Maira Ottobri.

Dalle 21.00:

Tutto Possibile Onlus: DJ set a cura dell’Associazione.

NELLE ALTRE PIAZZA E VIE DEL CENTRO STORICO

Dalle 21.00:

Piazza Socci

Animazione per bambini ed esibizioni di ballo con la scuola Bulli E Pupe.

Piazza Monte de Paschi

Serata di festa per l’inizio della 39^ Marcia Francescana con giovani provenienti da tutta la Toscana.

Piazza Martiri D’Istia

La Venerabile Arciconfraternita di Misericordia Grosseto proporrà: presenza dei Volontari della Misericordia per spiegare le attività dell’associazione, possibilità di visionare un’ambulanza e le attrezzature di emergenza, come fare per donare il sangue con il Gruppo Fratres, far conoscere la manovra salvavita e il defibrillatore semiautomatico (simulazione), apertura della Chiesa della Misericordia, visite con medico ed infermiere, videoproiezione storia e le attività delle Misericordie, gadget in regalo.

Dalle 22.30 fino a tarda notte:

Piazza San Michele – Comix Café

Notte [email protected] Cafè – The Uncertain! live

Via Cairoli – Gallery Cafe

James King and the Alabama Soul band

Via dell’Unione- Wooden Beer Shop

Renzo Saxo Sax live

Via Ricasoli – Caffe Ricasoli

Kiti videoclip acustico

Piazza del Sale – Jab Club

Dj Set

Via San Martino – Gustangolo Salumeria

Musica live

Piazza Martiri d’Istia- Locali di Piazza Martiri d’Istia

Musica live

Piazza Nello Tognetti – Il Canto Del Gallo

Roberto Ramacciotti live

Via Garibaldi – Emporio del Rigattiere

Pippo David Il Pianista delle Rose

ARTE E CULTURA

Dalle 21.00 alle 23.00 apertura serale del Maam – Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, in piazza Baccarini (L’iniziativa rientra nel programma delle Notti dell’Archeologia, organizzate con la Regione Toscana).

Alle 21.30 il MAAM propone la visita guidata alla mostra “Oltre il Duomo, il pozzo ipogeo e le sue ricchezze” a cura del personale del Museo. Prezzo speciale d’ingresso fissato ad un euro (comprensivo di ingresso al Museo). Per info e prenotazioni 0564/488752 -760.

Ore 9.30-12.30 consueto appuntamento del “firma copie” alla libreria Mondadori di Corso Carducci. Sarà presente la scrittrice locale Luciana Tosi in arte Argia che promuoverà il suo libro “Ricette di Argia” edito da Innocenti.

INOLTRE

Via Garibaldi – Hortus in Urbe

Per le Notti Bianche effettuerà una promozione con cocomero a fette a 1 Euro.