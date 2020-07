Misericordia: otto nuovi volontari per il servizio del 118

Ieri, lunedì 27 luglio, 8 nuovi volontari del soccorso sanitario della Misericordia di Manciano hanno ottenuto il brevetto di soccorso avanzato.

I volontari Fabio Toccaceli, Libero Frulloni, Diego Cerretani, Fausto Cabria, Enrico Pianese, Niccolò Barberini, Petronella Paliciuc, Mihaela Bucatariu, dopo aver superato l’esame scritto-pratico, inizieranno una fase tirocinante a bordo dei mezzi di soccorso della Misericordia mancianese.

Inizia così per loro una nuova avventura nel servizio 118 di Manciano.

“Accogliamo questi nuovi confratelli e consorelle con immenso piacere – dichiara il Governatore della Misericordia di Manciano Marcello Santarelli – . La nostra Misericordia ha bisogno di volontari per poter far si che i servizi alla cittadinanza vengano svolti senza difficoltà. Ammiro personalmente la costanza e l’impegno che hanno messo queste persone affrontando un corso in un periodo così difficile, in piena emergenza Covid; non dimentichiamoci che siamo appena usciti da una pandemia che ha visto rallentare e addirittura stoppare le attività di formazione degli stessi volontari. Ringrazio per l’impegno e la dedizione la direttrice del corso Anna Maria Ziaco, infermiera 118, tutti gli infermieri del 118 grossetano che hanno seguito e formato passo dopo passo, insieme ai nostri due istruttori Riccardo Berti e Luca Giorgi, gli allievi durante questo percorso”.

Nella foto: gli allievi insieme al vicegovernatore Marco Pratesi, al’istruttore Luca Giorgi e alla direttrice del corso Anna Maria Ziaco.