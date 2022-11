“Voci per Santa Cecilia”: i cori maremmani protagonisti della rassegna il Cattedrale

In tutte le province toscane, così come in tutta Italia, i cori iscritti tramite le associazioni regionali alla Federazione nazionale italiana associazioni regionali corali (Fe.N.I.A.R.Co.), nel periodo dal 18 al 22 novembre. organizzano concerti e rassegne di musica, prevalentemente sacra, per festeggiare la patrona della musica e dei musicisti, Santa Cecilia.

“Specialmente per associazioni amatoriali come le nostre – dichiarano in una nota Moreno Signorini, presidente dell’Associazione cori della Toscana, e Francesco Giambrone, tesoriere dell’associazione -, si tratta tradizionalmente di una festa importante perché celebra la passione che unisce i membri di ogni singolo coro e i cori che si sono uniti in reti regionali e nazionale, si festeggia la gioia di essere insieme nonostante le differenze grazie al comune linguaggio, la musica corale, declinata diversamente, ma con la stessa passione e dose di sacrificio“.

I cori toscani quest’anno festeggiano anche i 40 anni della propria Associazione cori della Toscana (Act) che, tra i fondatori della federazione nazionale, in Toscana è una realtà mossa e organizzata esclusivamente sul volontariato anche a livello degli organi rappresentativi e “amministrativi” regionali.

Quest’anno, grazie al patrocinio e ospitalità del Capitolo della Cattedrale della Diocesi di Grosseto, la delegazione provinciale grossetana di Act, con il delegato provinciale, il maestro Massimo Merone, partecipa alla festa, oltre che con i concerti che i singoli cori hanno organizzato, anche con la rassegna corale “Voci per Santa Cecilia – Cantinsieme 2022 – 40 anni di Act“, che si svolgerà nella Cattedrale di San Lorenzo sabato 19 novembre a partire dalle 16.30, ad ingresso libero, cui parteciperanno quattro dei tredici cori iscritti ad Act: I Minatori di Santa Barbara di Massa Marittima (direttore Maurizio Morgantini), il Coro dei Concordi di Roccastrada (direttore Stefano Pioli), il Sisters & Brothers Choir Ensemble (direttrice Carla Baldini) e la Società corale G. Puccini (direttore nell’occasione Luca Bernazzani) di Grosseto.

Al termine sarà animata la Santa Messa in duomo dello 18, trasmessa in diretta da TV9.