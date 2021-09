Verso le amministrative, Vivere Capalbio: “Investiremo sul turismo digitale”

“Per promuovere le bellezze del nostro territorio, occorre fornirsi di una comunicazione turistica all’avanguardia. Per questo motivo diventa fondamentale parlare di ‘Turismo digitale’, valido supporto nella fase di pianificazione delle vacanze“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Vivere Capalbio, lista che sostiene la candidatura di Alessio Teodoli a sindaco di Capalbio.

“Con ‘turismo digitale’ si intende l’utilizzo di tutti gli strumenti digitali per preparare, organizzare, gestire e godere di un viaggio. Ricerca, prenotazione, recensione: almeno una di queste azioni, infatti, viene compiuta online da un turista durante il proprio periodo di vacanza – continua la nota –. Ad esempio, nel 2018, l’82% dei viaggi sono stati prenotati attraverso un sito internet o una applicazione per smartphone (cmo.adobe.com). Vivere Capalbio vuole rendere il proprio territorio in grado di offrire la migliore esperienza possibile. Come? Creeremo un portale online e app a km 0, dove inserire l’offerta enogastronomica, ricettiva, ricreativa, sportiva e culturale del territorio capalbiese. Un valido servizio non solo per i nostri visitatori ma per tutti gli operatori turistici”.

“Per questo, gli imprenditori legati al turismo, e non solo, dovrebbero investire nella presenza digitale – termina il comunicato –. Grazie all’aiuto di corsi e incontri sul marketing e sulla promozione sociale, con cadenza periodica che Alessio Teodoli e la lista vogliono creare, volti a far sì che si acquisiscano le conoscenze richieste“.