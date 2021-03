Verso le amministrative, “Vivere Capalbio”: “Sì ad alleanze, ma a certe condizioni”

“Adesso per Capalbio”, il gruppo che fa riferimento al compianto sindaco Settimio Bianciardi, ha chiesto un nuovo incontro con il gruppo “Vivere Capalbio” per valutare possibili collaborazioni in ottica delle elezioni amministrative.

Il gruppo “Vivere Capalbio” ha già indicato la disponibilità a discutere con gli altri gruppi, partiti e movimenti politici o realtà civiche ipotesi di collaborazione amministrativa.

“Resta però il fatto che qualsiasi incontro per garantire possibilità di esito positivo deve essere effettuato con requisiti che escludano situazioni sulle quali non c’è disponibilità a discutere o che prevedano semplici aggiunte a qualcosa di già definito – si legge in un comunicato di ‘Vivere Capalbio’ –. L’incontro è stato quindi subordinato alla formale accettazione del fatto che tutti gli aspetti programmatici possano essere discussi sulla base della pari dignità e che ogni e qualsiasi indicazione di candidatura, ancorché già espressa, possa anch’essa essere messa in discussione“.

“E’ inoltre indispensabile precisare che, dovendo comunque amministrare nella configurazione attuale fino all’autunno, per poter definire un possibile accordo per la prossima legislatura, occorre la disponibilità della maggioranza a definire anche un accordo per il periodo fino alle prossime elezioni – termina la nota –. Nessuna pregiudiziale reciproca sui nominativi candidabili alla carica di consigliere, individuazione di linee programmatiche condivise con la formalizzazione di un progetto nuovo e l’individuazione comune del candidato alla carica di sindaco, oltre al patto di legislatura, sono dunque le questioni sulle quali è atteso riscontro. Se queste precondizioni si concretizzeranno entro breve termine sarà certamente possibile avere l’incontro in modo proficuo“.