Tirrenica, Vivere Capalbio: “Bene nomina commissari, ora intervenire per adeguare Aurelia”

“Si apprende della nomina dei commissari per la realizzazione della Tirrenica e la conclusione dei lotti della Due Mari”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Marco Donati e Alessio Teodoli, consiglieri comunali del gruppo di opposizione Vivere Capalbio.

“L’auspicio che possa essere un ulteriore incentivo ad accelerare le progettualità, le cantierizzazioni ed avere operative nuove moderne infrastrutture di collegamento – continua la nota -. Per quanto riguarda Capalbio ci preme rammentare che sono 7 gli interventi urgenti, ma cantierabili da Anas, nel tratta del territorio comunale individuati nel corso di una riunione in Prefettura nel luglio 2018. I verbali sono agli atti. In quell’occasione Anas informò che fondi, circa 20 milioni di euro, verrebbero presi dai residui di altre opere. Sempre per Anas, l’unico ostacolo alla realizzazione di questi interventi per una maggiore sicurezza sul tratto capalbiese era riavere la disponibilità del lotto 5A che una delibera Cipe dell’agosto 2012 ha messo in capo a Sat. Sembrerebbe dalle parole del Ministro superata questa criticità, ovvero che l’adeguamento dell’Aurelia interessi tutta la tratta da Grosseto sud fino a Tarquinia, ricomprendendo anche il lotto Capalbio, a suo tempo escluso dalla project review di Del Rio, purtuttavia sussistono delle forti perplessità sulle tempistiche con le quali il Cipe adotterà le procedure per riportare in capo ad Anas la gestione ordinaria e straordinaria del lotto Capalbio“.

“Ecco quindi che intervenire sulle priorità che Anas stessa ha individuato sarebbe davvero un primo importante passo per tentare di risolvere l’annoso problema dell’incidentalità e di mortalità – termina il comunicato –, del quale il tratto di Capalbio detiene purtroppo l’infausto primato“.