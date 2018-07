Upi Toscana, Vivarelli Colonna eletto vicepresidente: “Lotterò per maggiori risorse alle Province”

Il sindaco e presidente della Provincia di Grosseto, Antonfracesco Vivarelli Colonna, è stato eletto vicepresidente di Upi Toscana assieme al sindaco di Montignoso e presidente della Provincia di Massa Carrara, Gianni Lorenzetti. Saranno alla guida dell’Unione province toscane assieme al presidente Luca Menesini, anche presidente della Provincia di Lucca e sindaco di Capannori.

“L’obiettivo condiviso sarà lottare perché le risorse delle Province tornino alle Province – dichiara Vivarelli Colonna –, in linea con la battaglia che sto portando avanti dal momento in cui sono diventato presidente dell’ente provinciale grossetano. Alla maggiore autonomia della Regione Toscana deve corrispondere una maggiore autonomia degli enti locali, Comuni e Province, che altrimenti rischiano di non essere nelle condizioni di operare e svolgere quel ruolo di riferimento che hanno per i cittadini e che pretendono di continuare ad avere anche in futuro”.