Tg regionale di mezzanotte, Vivarelli Colonna: “Cancellazione impoverisce informazione”

“Nel momento in cui l’informazione assume un carattere sempre più globale, perdere contatto con la dimensione del particolare è un rischio che non possiamo correre“.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“La decisione dei vertici Rai di ridimensionare l’informazione territoriale con la cancellazione dell’edizione di mezzanotte dei tg regionali, in questo senso, è un segnale allarmante – sottolinea il sindaco -. Il Tgr Toscana rappresenta un punto di riferimento per tutti noi: un’informazione che si è sempre distinta per professionalità, passione e competenza di tutti coloro che vi lavorano, immune da quello stile urlato e inutilmente sensazionalistico a cui in troppi fanno ricorso. Voglio augurarmi che chi di dovere possa riconsiderare la decisione presa, che, oltre a causare un serio impoverimento dell’offerta informativa, rappresenterebbe la spia di una tendenza preoccupante al distacco dal tessuto sociale del territorio“.