Vivarelli Colonna: “Provvedimento contro Termine giusto, la sinistra non conosce il merito”

“Trovo la levata di scudi a difesa di Giacomo Termine l’ennesimo tentativo maldestro di una certa politica a trazione Pd, ormai lontana anni luce dal Paese reale, che lotta soltanto per i privilegi di pochi“.

A dichiararlo, sulla sua pagina Facebook, è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, ha infatti applicato valori che la sinistra non riesce proprio a comprendere e praticare: correttezza e merito – spiega Vivarelli Colonna –. Il signor Termine non è stato licenziato come si vuol faziosamente far credere. Il signor Termine non ha neanche provato a conciliare i propri impegni lavorativi con gli incarichi istituzionali: a quanto risulta, si è presentato a lavoro 62 volte in un anno. Così facendo, le sue innumerevoli assenze hanno dilatato il periodo di prova da sei a dodici mesi. Ricordiamo infatti che Termine era in prova. Come fa il sindaco Ferrari a valutare la sua capacità e la sua idoneità se non lo vede mai? I permessi di cui le cariche politiche e istituzionali godono non possono essere un motivo per non lavorare e percepire comunque uno stipendio pagato con soldi di tutti quei cittadini che, al contrario di Termine, devono guadagnarsi la pagnotta col sudore, presentandosi tutti i giorni sul posto di lavoro“.

“Come era suo diritto assentarsi, era sacrosanto diritto del Comune di Piombino non vedere andare in sofferenza i servizi comunali per cui il dipendente era pagato e quindi non confermare la sua posizione, perché è di questo che si parla: Terrmine non è stato licenziato, nessuno gli ha tolto stipendio, né posto di lavoro – sottolinea Vivarelli Colonna -. Tra l’altro pare che anche a Gavorrano non brillasse per numero di presenze… Trovo di pessimo gusto il puerile tentativo di ricondurre la decisione del sindaco Ferrari ad una mera strumentalizzazione politica: il Comune di Piombino, non potendo valutare un rendimento inficiato dalla mancata presenza, ha deciso di non confermare il ruolo di Termine nel proprio organico, quindi nessun licenziamento. Ma in un’azienda privata, pur avendo gli stessi permessi, pensate che si manterrebbe un dipendente che lavorasse due mesi su 12?“.

“Se l’equità è stata la stella polare che ha portato Ferrari alla decisione, tutti coloro che in queste ore stanno correndo al capezzale di Termine sono spinti invece dalla difesa corporativa di un mondo politico autoreferenziale e privilegiato. Un mondo immaginato come comodo e ovattato, dove tutto sia dovuto, tranne l’obbligo di sgobbare per guadagnarsi di che vivere. Un mondo irreale, lontano anni luce dai cittadini che devono faticare tutti i giorni per pagare le bollette – termina Vivarelli Colonna -. Provate a chiedere a quei cittadini da che parte stanno. Provate a chiedere a chi si sacrifica tutti i giorni se sia o meno giusto essere pagati per lavorare 62 giorni in un anno“.