Grosseto finalista per Capitale della cultura, la lista Vivarelli Colonna: “Successo della vera programmazione”

“Con Grosseto nel novero delle città finaliste per il titolo di Capitale della cultura 2024 viene ufficialmente riconosciuta la bontà di un progetto che affonda le sue radici in anni di buona amministrazione e di visione programmatica”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la lista civica Vivarelli Colonna sindaco.

“Esprimiamo la nostra soddisfazione per quello che è un riconoscimento che, già in queste ore, ha portato il nostro territorio alla ribalta su tutti i mezzi di comunicazione – continua la nota -. Ambiente, tradizione, innovazione, idee: Grosseto ha tutto per essere Capitale della cultura. Si tratta di un patrimonio immenso che deve risplendere e che può costituire un modello di crescita e sviluppo sostenibile per il resto del Paese”.

“L’essere entrati tra le dieci finaliste è già un grande risultato ma, adesso, dobbiamo impegnarci come comunità per l’ultimo sprint prima della proclamazione della città vincitrice – termina il comunicato –. Il nostro ringraziamento va, oltre a tutti i soggetti che si sono spesi senza riserve, a questa amministrazione comunale, che con la sua azione ha saputo intercettare e interpretare con impegno e passione le esigenze di un territorio che, dopo tanti anni, sentiva forte il bisogno di tornare protagonista”.