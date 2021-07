Mobilità elettrica, il sindaco: “Già oltre 195 corse effettuate grazie allo sharing del Comune”

“I mezzi elettrici protagonisti del servizio di sharing promosso dal Comune di Grosseto con la start up Reby piacciono a tutti: sono più di 195 le corse effettuate nei primissimi giorni di avvio del progetto, mentre i download dell’app superano quota 500″.

A dichiararlo è il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Un segnale importante che testimonia la volontà dei grossetani di fare una scelta consapevole a favore dell’ambiente, privilegiando sempre di più l’utilizzo di mezzi ecosostenibili rispetto ai tradizionali mezzi di trasporto che causano significative emissioni di CO2 – continua il sindaco -. Per chi ancora non l’avesse fatto, l’invito è quello di scaricare l’app per poter provare la comodità del servizio ed accedere a tutti i servizi disponibili. Ringrazio l’assessore alla mobilità sostenibile, Fausto Turbanti, e Reby“.