“Mi dispiace tornare su questa spiacevole vicenda. E mi dispiace soprattutto perché purtroppo, non per mio volere, né per volere dei colleghi sindaci di centrodestra, proprio questa spiacevole vicenda durerà ancora molto“.

Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, interviene sull’assemblea del Coeso, che questa mattina avrebbe dovuto nominare il nuovo presidente della Società della Salute.

“Oggi l’assemblea Coeso ha rifiutato il mio nome come presidente, lo ha fatto nonostante l’accordo preso tra 18 sindaci, privilegiando i giochi di potere ai servizi sociali con un fine elettorale. Questo nonostante l’accordo e la sua validità siano stati riconosciuti a più riprese nel corso dell’assemblea da parte di tutti i sindaci presenti e perfino dal presidente uscente Termine, che ringrazio per il suo servizio in questi anni e che oggi si è dimesso – spiega il sindaco -. Ci saranno delle ripercussioni politiche e legali per tutti i Comuni, che sinceramente avrei preferito evitare. Ma questo hanno voluto proprio i sindaci che non si sono conformati al patto di governance. Mi limito a dire questo, senza troppe polemiche, per cui c’è già stato spazio, e rimetto la vicenda nelle mani dei legali“.

“La mia correttezza, se mai ve ne fosse stato bisogno, l’ho dimostrata approvando oggi tutti i punti all’ordine del giorno, compreso il bilancio consuntivo e quello di previsione – termina Vivarelli Colonna -, e consentendo quindi a Coeso di operare senza mettere a rischio i servizi alla cittadinanza“.