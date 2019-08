Vivarelli Colonna: “La caserma Barbetti non sarà dismessa ed ospiterà il nuovo carcere”

“La caserma Barbetti si conferma essere destinata per le esigenze del Ministero della Giustizia, come concordato al tavolo istituzionale attivato nei mesi scorsi dal Prefetto di Grosseto Cinzia Torraco”.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Come mi ha precisato sua Eccellenza, l’elenco delle caserme da dismettere, allegato al Decreto del Ministro della Difesa e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto, riporta un errore – spiega il sindaco -. Il Prefetto si è tempestivamente attivato per chiarire il disguido con il Ministero della Difesa che sta già curando la rettifica dell’elenco in Gazzetta. Il Ministero ha confermato al Prefetto che il decreto delle caserme da dismettere, già registrato dalla Corte dei Conti, non contiene, invece, la caserma Barbetti di Grosseto“.

“Ringrazio il Prefetto Torraco per essere intervenuta immediatamente per chiarire l’equivoco – termina Vivarelli Colonna -. L’iter procede come definito al Tavolo istituzionale ed a breve si potrà risolvere positivamente la duratura questione del carcere di Grosseto“.