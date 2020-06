Sanità, Vivarelli Colonna: “Numero Cup fuori uso da giorni, la Asl intervenga”

“E’ inaccettabile che in un periodo di emergenza sanitaria, in cui i cittadini hanno estremamente bisogno di punti di riferimento, il Cup della nostra Asl non risulti contattabile telefonicamente per intere ore“.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“E’ quanto mi stanno segnalando i cittadini in questa ultima settimana attraverso lettere e messaggi sui social, chiedendomi di intervenire per risolvere il problema – spiega il sindaco -. A rimetterci sono tutti coloro che hanno bisogno di appuntamento per le visite mediche e analisi di vario genere. Un grande problema considerando che, nel periodo in cui l’emergenza era più acuta, in molti si sono visti slittare prestazioni già prenotate da tempo o hanno dovuto rinunciare per svariati motivi a fare esami e visite“.

“Adesso che l’emergenza è rientrata non possiamo accettare che se ne apra un’altra, questa volta legata ai disservizi rivolti a una comunità già messa a dura prova. Pensiamo alle persone anziane, pensiamo a chi è solo. Non è accettabile che non vengano rispettate le esigenze di chi ha avuto tanta pazienza fino a questo momento nonostante i problemi di salute – termina Vivarelli Colonna -. E’ necessario che la Regione e la Asl prendano provvedimenti e inizino a pianificare la ripresa dei servizi“.